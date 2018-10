La Juve sta con Ronaldo | Supporto totale

DIRETTA / Juve Stabia Rende streaming video e tv : i bomber attesi - quote - probabili formazioni e orario : DIRETTA Juve Stabia-Rende, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, quinta giornata del girone C(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 19:00:00 GMT)

Juventus - suona l’allarme : Khedira out 20 giorni - novità Douglas Costa : Khedira OUT 20 giorni- suona l’allarme in casa Juventus. Sami Khedira starà fuori circa 20 giorni. Come riportato dai colleghi della “Gazzetta dello Sport“, il centrocampista tedesco ha riportato la lesione del muscolo flessore. Una nota stonata in casa Juve, ma che fortunatamente coinciderà con la sosta. Khedira potrà tornare a disposizione a fine mese. […] L'articolo Juventus, suona l’allarme: Khedira out 20 ...

Juve Stabia-Rende/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - orario - quote e risultato live : diretta Juve Stabia-Rende, info Streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, quinta giornata del girone C(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 09:54:00 GMT)

Juventus inarrestabile : decima vittoria di fila a 1.35. La Lazio prova a ripartire con la Fiorentina - vittoria a 1.85 su Sisal Matchpoint : La Juventus non ha nessuna intenzione di fermarsi e, sul campo dell’Udinese, va a caccia della decima vittoria consecutiva tra campionato e Champions. Per gli esperti di Sisal Matchpoint, l’impresa è dietro l’angolo: nessun problema per gli uomini di Allegri alla Dacia Arena, vincenti a un rasoterra 1.36, difficilissimo che i friulani arrestino la marcia juventina, la loro vittoria è a 9.50 e il pareggio a 4.80. Non ha segnato contro il ...

Udinese - Velazquez lancia la sfida alla Juventus : “sono ottimista” : Il tecnico dell’Udinese Velazquez ha parlato in conferenza stampa della prossima gara della sua squadra contro la Juventus capolista “La Juventus è una delle squadre più forti all’interno del panorama calcistico mondiale, nonostante questo giocheremo per fare punti. Stiamo parlando di una squadra ancora imbattuta sia in Champions che in campionato. Noi arriviamo con mentalità positiva e molta energia perché come ci ...

Allegri : 'Per migliorare questa Juve serve la Champions' : Roma, 5 ott., askanews, - Vincere a Udine per coronare l'avvio perfetto, dieci successi consecutivi tra campionato e Champions League. Domani alle 18 torna in campo la Juventus di Massimiliano Allegri.

Juventus - Allegri : 'Ronaldo grande professionista - dentro e fuori dal campo' : TORINO - Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Udinese - Juventus . Tanti gli argomenti toccati. ' Cristiano Ronaldo sta bene, riguardo alle sue vicissitudini dico che lo conosco ...

Juventus - accuse di stupro : CR7 sceglie all’avvocato delle star : accuse DI stupro- Dopo il nuovo polverone risollevato da Kathryn Mayorga, la quale ha ammesso di aver subito violenza sessuale da parte di CR7 nel 2009, il campione portoghese sarebbe pronto a sferrare in contrattacco. Dopo aver smentito tassativamente le accuse tramite i suo profili sociale, definendo il tutto “fake news” e condannando tassativamente qualsiasi tipo […] L'articolo Juventus, accuse di stupro: CR7 sceglie ...

Juventus - la lettera di Andrea Agnelli agli azionisti : 'Siate orgogliosi di questa epoca' : Il Presidente, Gaetano Miccicché, sta improntando questi primi mesi nel suo nuovo incarico ad uno stile manageriale, tipico del mondo da cui proviene, quello imprenditoriale e finanziario, che è ...

Juventus-Young Boys - arrestati due tifosi svizzeri : TORINO - Due tifosi dello Young Boys sono stati arrestati dalla polizia a Torino per le intemperanze durante la partita di Champions con la Juventus all'Allianz Stadium, ieri sera. Si tratta di un ...

Juventus-Napoli - daspo del Questore di Torino al tifoso arrestato durante la gara : Il Questore di Torino Messina ha emesso un provvedimento daspo nei confronti del sostenitore del Napoli, N.P., non residente in Campania che, in occasione dell'incontro calcistico Juve-Napoli del 29.

Inchiesta Juventus - Ranucci “farà rumore”/ "Suicidio Bucci - coinvolti dirigenti" : l’ombra dei servizi segreti : L'Inchiesta sulla Juventus nella puntata del 22 ottobre di Report. Ranucci anticipa i contenuti: dal suicidio dell'ultrà Bucci al presunto coinvolgimento dei dirigenti.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 19:44:00 GMT)