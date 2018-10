“La Juve può vincere la Champions” | parola dell’ex Carrera

Collovati : “La Juve vincerà il girone - anche la Roma può stupire. Sul Napoli…” : Fulvio Collovati, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di “DirettaGoal”, in merito al percorso delle italiane in Champions League. L’ex campione del mondo non ha dubbi sui bianconeri: “Per la Juventus direi che è stato troppo facile. La qualità della rosa di Allegri è decisamente superiore allo Young Boys e credo che possa […] L'articolo Collovati: “La Juve vincerà il girone, anche ...

Juventus - Allegri indica la via : “La chiave per mantenere questi risultati è la semplicità” : Non si ferma neanche in Champions League la corsa della Juventus, vincente contro lo Young Boys nella seconda giornata della fase a gironi. I bianconeri hanno finora conosciuto solo vittorie (7 in campionato e 2 in Champions League) e non hanno alcuna intenzioni di fermarsi. L’ultimo scoglio prima della seconda pausa per le Nazionali si […] L'articolo Juventus, Allegri indica la via: “La chiave per mantenere questi risultati è ...

Lippi sullo Scudetto : “La Juve è troppo più forte” : “Il duello sarà sempre fra Juve e il Napoli, Inter, Milan e Roma cresceranno ma, nonostante tutto questo, la Juve è ancora troppo più forte. Il cambio in società? Non si deve condividere, né giudicare, ma prendere atto: la Juve è una società che ha la capacità di programmare. Le grandi società prendono queste decisioni solo quando le cose vanno bene”. Così Marcello Lippi, ex ct della Nazionale ed ex allenatore della Juve, ...

Marotta : “La scelta è della Juventus. Futuro? Magari in un’altra squadra” : "È una situazione voluta dalla società, non c'è un motivo scatenante. Io mi adeguo a quelle che sono le loro idee", ha spiegato Marotta. L'articolo Marotta: “La scelta è della Juventus. Futuro? Magari in un’altra squadra” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diego Armando Maradona Jr risponde ai tifosi della Juventus dopo i cori shock : “La loro è inferiorità culturale” : Diego Armando Maradona Jr ha affidato a Twitter il proprio pensiero dopo la gara tra il suo Napoli e la Juventus “Pazienza e tranquillità… siamo forti e lo abbiamo dimostrato!! I cori durante il match dimostrano la loro inferiorità culturale e su quello amici miei non ci si può far niente!” Questo il duro tweet di Diego Armando Maradona Jr, destinato ai tifosi della Juventus, rei d’aver intonato cori di ...

Juventus - Marotta : “Lascio la Juve - 8 anni bellissimi”. Ecco chi potrebbe sostituirlo! : Marotta- Un colpo di scena clamoroso avvenuto al termine del match tra Juventus e Napoli. Un sEcco 3-1 e urlo di felicità strozzato in gola dal popolo bianconero dopo l’annuncio a fine gara di Beppe Marotta ai microfoni di “Sky”. Un annuncio che ha sorpreso tutti: “Non sarò più l’amministratore delegato della Juventus. Il 25 […] L'articolo Juventus, Marotta: “Lascio la Juve, 8 anni bellissimi”. ...

Inter - retroscena Icardi : “La Juventus lo ha cercato. Resterebbe a vita con i nerazzurri” : RINNOVO Icardi – Proseguono i colloqui tra l’Inter e il bomber argentino sull’agognato rinnovo del contratto. Letterio Pino, agente e componente del gruppo di procuratori vicini a Wanda Nara, ha rivelato qualcosa sul futuro e soprattutto sulle voci di mercato che hanno accompagnato nei mesi scorsi il centravanti: “Il rinnovo? C’è serenità totale, chiaro che l’incontro prima o poi si farà nell’Interesse di tutti. ...

Bologna - Inzaghi : “La Juve è la squadra più forte d’Europa” : Filippo Inzaghi medita di cambiare il Bologna in vista della trasferta in casa dei campioni d’Italia, Per cause di forza maggior e per la forza dell’avversaria: “La Juventus è a mio avviso la squadra più forte d’Europa in questo momento e noi siamo contati”. Nonostante questo, Inzaghi non perde la sua proverbiale fiducia e non parte battuto: “Doveva essere una sfida impossibile anche quella con la Roma, ...

Genoa - Criscito : “La Juve può vincerle tutte” : “Penso che quest’anno ci sia la Juve e poi le altre. Ha un altro passo e rischia di vincerle tutte”. Così Mimmo Criscito, capitano del Genoa e difensore della Nazionale parlando del campionato. “Il Napoli lo vedo bene – ha aggiunto Criscito -. Ha un grande allenatore e grandi giocatori, inoltre ha cambiato poco e la mentalità è sempre quella. Sarà la rivale numero uno della Juventus”. Una buona partenza ...

Sassuolo - De Zerbi tuona sul caso Douglas Costa : “La Juve ci porti rispetto - io avrei reagito!” : Roberto De Zerbi ha parlato del caso Douglas Costa, il quale è stato squalificato per 4 turni dopo lo sputo a Di Francesco Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato del ben noto caso che ha visto protagonisti nello scorso weekend Douglas Costa e Di Francesco, esterno neroverde. L’allenatore, parlando in conferenza stampa, ha tuonato in merito all’accaduto: “Mi ha dato molto fastidio. Di Francesco è un ragazzo ...

Roma - la resa di Totti : “La Juve fa un campionato a parte - noi puntiamo al secondo posto” : Intervistato da Roma Radio, Francesco Totti si è prestato alle domande sui temi più caldi inerenti l’inizio stentato della stagione giallorossa: “Questo è un momento particolare. Nessuno si sarebbe aspettato questo inizio di stagione. Il campionato è lungo, bisogna essere realisti. La Juve fa un campionato a parte. Noi facciamo il campionato con Milan, Inter, Napoli e Lazio. Facciamo un altro campionato, la Juve è fuori ...

Messi : “La Juve è favorita per la Champions” : “Il suo trasferimento mi ha sorpreso, non me lo immaginavo via dal Madrid e tantomeno che potesse andare alla Juve, perché si era detto di molte squadre, ma la Juve era uno di quelle di cui non si parlava. La verità è che sono stato molto sorpreso, comunque si tratta di una squadra forte”. Per la prima volta, Lionel Messi parla del passaggio del suo rivale Cristiano Ronaldo dal Real alla Juventus. La Pulce è ospite di Catalunya ...