La Juve non imita il Real | si schiera con Ronaldo | ma scoppia la bufera sui tweet

Juventus - Dybala : 'Non c'è una squadra più forte di noi. Messi e CR7 extraterrestri' : Intervistato dalla Gazzetta dello Sport , l'argentino non ha nascosto il suo desiderio europeo: " Già lo scorso anno per la Champions avrei sacrificato lo scudetto . Ora le aspettative sono cresciute ...

Napoli - Albiol : "Attenzione al Sassuolo. Juventus favorita ma noi non ci arrendiamo" : Ai microfoni di Radio Kiss Kiss il difensore spagnolo, forte della grande vittoria sul Liverpool, suona la carica: ''Ce la giocheremo fino alla fine sia in Champions che in campionato''

Juve - Szczesny : "Dalle sigarette al bianconero - ma non farò come Buffon" : 'Non c'è miglior modo di imparare che guardare i migliori nel loro lavoro. Solo essere con lui in ogni allenamento significava poter vedere come preparava le partite, come comunicava con i difensori, ...

Albiol : 'Il campionato non è finito dopo la sconfitta con la Juve. Napoli al livello di Liverpool e PSG' : Speriamo di tornare ad essere tra le prime nazionali al mondo. Sono molto felice di tornare in nazionale, come lo sarebbero tutti. Io ho fatto bene il mio lavoro qui a Napoli e la nazionale è un ...

Napoli - Albiol : 'Attenzione al Sassuolo. Juve? Il campionato non è già finito' : Raul Albiol, 33 anni, difensore del Napoli. Lapresse Continuità e concentrazione, Raul Albiol chiede questi due ingredienti al suo Napoli per mettere la ciliegina sulla torta contro il Sassuolo dopo l'...

Juventus - Allegri : 'Ronaldo serio dentro e fuori dal campo. Le mie parole a Bernardeschi? Non volevo sminuire la Fiorentina' : TORINO - La Juve punta la decima vittoria consecutiva a Udine, ma sotto i riflettori c'è la vicenda Cristiano Ronaldo, accusato di stupro per fatti che risalgono al 2009, e l'attualità di campo passa ...

Juventus - Allegri : “Ronaldo è una grande persona. Ad Udine non sarà facile” : A pochi giorni dall’ottima vittoria contro lo Young Boys in Champions League, il tour de force della Juventus sta per terminare con la sfida esterna contro l’Udinese. I bianconeri scenderanno in campo domani alle 18 alla Dacia Arena e, puntuali, sono arrivate le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa. L’allenatore della Juventus ha inizialmente […] L'articolo Juventus, Allegri: “Ronaldo è una grande ...

Juve - sfogo di Allegri con Bernardeschi : 'Qui non siamo alla Fiorentina!' VIDEO : Visualizza questo post su Instagram #Juventus#j#Juve#young#boys#sport#calcio#football#italy#torino#blackandwhite#finoallafine#biancoenero#instagram#instagood @mrAllegriofficial Un post condiviso da @ ...

Juve - Allegri insegna : 'Calcio? Non è una scienza - è conoscenza. Ai ragazzi...' : Il coach della Juventus ha spiegato: ' Il calcio? Non è fatto di schemi, non è una scienza, ma è uno sport di conoscenza, nel quale si deve insegnare ai giocatori, fin da ragazzini, a pensare ...

Juventus - Allegri contro Bernardeschi : “Non siamo alla Fiorentina” -VIDEO- : Allegri contro Bernardeschi- Un video che sottolinea la voglia di Massimiliano Allegri di non mollare mai e di restare sempre concentrato sul match dal 1′ al 90′ a prescindere dal risultato della gara. In occasione del match di martedì era di Champions League tra Juventus e Young Boys, il tecnico bianconero ha puntato il dito […] L'articolo Juventus, Allegri contro Bernardeschi: “Non siamo alla Fiorentina” -VIDEO- ...

PAGELLE / Juventus Young Boys (3-0) : i voti. Non solo Dybala - occhi su Bernardeschi (Champions League) : Le PAGELLE di Juventus Young Boy 3-0: i voti della partita di Champions League. La tripletta di Dybala regala una comoda vittoria ai bianconeri nella sfida agli svizzeri nel gruppo H(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 17:00:00 GMT)

Juventus-Young Boys 3-0 Cr7 non c’è - Dybala ne fa 3 foto Roma magica - 5-0 al Viktoria E il Real va ko contro il Cska : L’argentino mattatore della seconda giornata di Champions: tre reti in 70’ e la difesa svizzera viene annientata. Riassaggia la coppa Moise Kean (un gol annullato)