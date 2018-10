La casa che si scalda e raffredda senza tubi | brevetto friulano a Casa su misura

Crozza-De Luca elenca tutti i meriti di casalino : “Sull’iPhone è Siri che gli chiede le cose. Deficit? Penso a quello cognitivo di Di Maio” : Maurizio Crozza, nei panni di Vincenzo De Luca, il presidente della Regione Campania, durante Fratelli di Crozza, in onda sul Nove, elenca tutti i meriti di Rocco Casalino: “È la mente pensante di questo governo. Il bosone di Higgs lo ha trovato lui una volta che è entrato al Cern: ‘Ma non vedete che sta là?’. Sull’iPhone è Siri che chiede a lui le cose”. L'articolo Crozza-De Luca elenca tutti i meriti di Casalino: ...

Di Maio : "Reddito cittadinanza anche a chi ha casa" : "Sta girando la notizia che chi ha una casa di proprietà non accederà al programma del reddito di cittadinanza e questo è falso". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a Fanpage.it, spiegando come ...

Il mistero della casa del tempo di Eli Roth con Cate Blanchett alla Festa del Cinema di Roma : Dopo il successo al box office americano, arriva in Italia IL mistero della casa DEL tempo, di Eli Roth, tratto dal classico della letteratura per l’infanzia di John Bellairs, e interpretato da Jack Black, il premio Oscar® Cate Blanchett, Owen Vaccaro e Kyle MacLachlan. Il film sarà presentato nella Selezione Ufficiale della Festa del Cinema di Roma e uscirà nelle sale il 31 ottobre, distribuito da 01 Distribution. Il Premio Oscar® Cate ...

Manovra - Di Maio : reddito di cittadinanza anche a chi ha la casa : Nessuna esenzione dal reddito di cittadinanza per le persone che non lavorano ma hanno una casa di proprietà, semplicemente ci sarà uno sconto sull'assegno calcolato in base a un cosiddetto "affitto ...

Grande Fratello Vip - sfogo choc nella casa : «Quel male che ho dentro...» : I l drammatico sfogo al Grande Fratello Vip . Uno dei concorrenti avrebbe avuto un faccia a faccia molto intenso con Fabio Basile , campione olimpico ed ex concorrente di Ballando con le Stelle. ...

Droga in casa della maestra antifascista che augurò la morte alla polizia. Multata : Multata per detenzione di Droga Era già nota alla cronaca per le sue affermazioni durante la manifestazione antifascista del 22 febbraio a Torino. Aveva urlato alla polizia ' vigliacchi, mi fate ...

Firenze - 13 anni al padre che vendette in sposa la figlia/ La segregò in casa cedendola per 15mila euro : Firenze, 13 anni al padre che vendette in sposa la figlia. La segregò in casa cedendola per 15mila euro ad un connazionale che risiedeva in Francia(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 18:09:00 GMT)

Nutella fatta in casa : proprietà benefiche e ricetta : Un risveglio speciale che accompagna gli italiani da generazioni, quello con la Nutella, la crema spalmabile più amata in assoluto, da stendere su una fetta di pane a colazione. Desiderate una Nutella fatta in casa, senza olio di palma ed emulsionanti? La ricetta è semplicissima: è sufficiente tritare grossolanamente 100 grammi di cioccolato al latte o al cacao amaro, tostando in una padella antiaderente 80 grammi di nocciole. In seguito mettete ...

Tornati a casa gli astronauti dalla ISS. Ora che si fa col 'mistero' del foro nella navicella? : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

Gessica Lattuca - iniziate le ricerche del corpo della ragazza. Perquisizione in atto nella casa di campagna di Filippo Russotto : Ore decisive per il giallo di Gessica Lattuca. Una vasta perlustrazione da parte dei carabinieri del comando provinciale di Agrigento sta per cominciare in alcuni terreni a Naro, un piccolo comune...

