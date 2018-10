Kena Mobile | la nuova offerta in rete 4G da 5 euro è solo per clienti Iliad e altri MVNO

Il 4G di Kena Mobile sarà disponibile per tutti i clienti dal 17 ottobre : I clienti di Kena Mobile finalmente possono tirare un sospiro di sollievo perché c'è una bella data per loro, che va a completare e a integrare le informazioni di cui vi abbiamo parlato ieri sera. L'articolo Il 4G di Kena Mobile sarà disponibile per tutti i clienti dal 17 ottobre proviene da TuttoAndroid.

Lentissimo e ulteriormente in ritardo il 4G Kena Mobile? Le ultime news del 6 ottobre : Ci sono diversi aspetti interessanti da prendere in considerazione oggi 6 ottobre a proposito di Kena Mobile, soprattutto in merito ad una questione delicata come l'arrivo del 4G per il pubblico che ha deciso di dare fiducia a questo brand "figlio" di TIM. Alcuni tra i nostri lettori probabilmente ricorderanno quanto riportato su queste pagine a fine settembre, quando vi avevamo preannunciato la decisione dell'operatore virtuale di rendere ...

Kena Mobile potrebbe lanciare una nuova offerta Kena 6 - 90 il 9 ottobre : Kena Mobile potrebbe rinnovare ancora il suo portfolio di offerte a breve e lanciare una nuova versione dell'offerta Kena 6,90, che potrebbe essere disponibile all'attivazione da martedì 9 ottobre. L'articolo Kena Mobile potrebbe lanciare una nuova offerta Kena 6,90 il 9 ottobre proviene da TuttoAndroid.

Offerte Kena Mobile 4G : Ecco Kena Star 5 - Minuti illimitati E 50GB A 5 Euro : Kena Mobile Offerte 4G: arriva Kena Star 5, con Minuti illimitati e 50GB a 5 Euro al mese. Passa a Kena Mobile da Iliad, Ho. Mobile e altri operatori virtuali Kena Star 5: nuova offerta Kena Mobile 4G da Ottobre 2018 Solo poche ore fa Kena Mobile ha confermato ufficialmente che la rete internet veloce 4G LTE sarà […]

Kena Mobile 4G : Limitato A 30 mbps - Arriva Entro Fine Ottobre : Quando Arriva 4G Kena Mobile? Rete 4G LTE per Kena Mobile da Fine Ottobre 2018. Il 4G di Kena Mobile sarà gratis, ma Limitato a 30 mbps Kena Mobile 4G LTE Arriva Entro Fine Ottobre, ma sarà Limitato Grandi novità per i clienti Kena Mobile. Una è molto positiva, una un pò meno. LEGGI ANCHE: Passa A Kena Mobile Nuove Offerte […]

Il 4G di Kena Mobile sarà limitato a 30 Mbps e arriverà entro la fine di ottobre : Kena Mobile si è sbottonato finalmente e così questa sera possiamo fornirvi delle informazioni ufficiali e utili sull'arrivo del 4G, annunciato dall'operatore nella prima parte dell'anno. L'articolo Il 4G di Kena Mobile sarà limitato a 30 Mbps e arriverà entro la fine di ottobre proviene da TuttoAndroid.

Kena Mobile sfida Iliad : 50 GB di Internet in 4G e minuti illimitati a 5 euro al mese : Kena Mobile prova a mettere il bastone fra le ruota a Iliad lanciando Kena Star 5, una nuova offerta in portabilità ricchissima di traffico dati Internet e di minuti di chiamate. L'articolo Kena Mobile sfida Iliad: 50 GB di Internet in 4G e minuti illimitati a 5 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Iliad e Kena Mobile - nuove offerte solo voce per i clienti che non utilizzano internet : Una delle aziende che ha rivoluzionato la telefonia Mobile è sicuramente Iliad: arrivata sul mercato italiano a giugno 2018, in pochi mesi ha raggiunto e superato i 2 milioni di utenti attivi, con numeri destinati ad incrementare nel tempo. La nota agenzia Teragence ha reso noto che l'attuale quota mercato di Iliad è del 3,6%, mentre l'amministratore delegato Benedetto Levi ha dichiarato che il fine aziendale è raggiungere entro tre anni la ...

Passa A Kena Mobile Nuove Offerte E Promozioni Ottobre 2018 : Ecco le migliori Offerte e Promozioni per Passare a Kena Mobile nel mese di Ottobre 2018. Passa a Kena Mobile da Tre, TIM, Wind, Vodafone, Iliad, Ho. Mobile, PosteMobile e Operatori Virtuali Offerte Kena Mobile Ricaricabile: le migliori di Ottobre 2018 Sei stanco del tuo operatore telefonico? Vuoi spendere meno? Vuoi risparmiare? Vuoi più giga per […]

