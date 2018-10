Kavanaugh verso la Corte Suprema | la vittoria di Trump

Usa - il contestato Kavanaugh verso la conferma alla Corte Suprema. Trump contro Soros : Dall'Africa, dove ha concluso il suo trionfale tour, l'enigmatica Melania Trump dice di essere contenta del fatto che l'accusatrice di Brett Kavanaugh sia stata ascoltata in Senato da chi doveva ...

Kavanaugh verso nomina : ha voto Collins : 05.02 Kavanaugh verso la nomina alla Corte Suprema. La repubblicana Susan Collins, uno dei quattro senatori incerti, ha annunciando per oggi il suo 'sì' dopo che la collega Lisa Murkowski si era schierata per il 'no', unica nel suo partito. Anche Jeff Flake infatti si è allineato. Ieri il Senato Usa, controllato dai repubblicani, ha approvato con un voto procedurale la chiusura del dibattito sulla nomina di Kavanaugh.