Kavanaugh | dem non mollano | indagine se vinciamo elezioni

Brett Kavanaugh passa col soccorso dem : 51 contro 49. Il Senato, controllato dai repubblicani, ha approvato con un voto procedurale la chiusura del dibattito sulla nomina del giudice Brett Kavanaugh alla Corte suprema. Il voto finale per la sua conferma è previsto per domani. La senatrice dell'Alaska Lisa Murkowski, una dei tre repubblicani indecisi, ha votato "No" mentre il democratico Joe Manchin della West Virginia ha votano "Sì". Anche gli altri due indicisi del Gop, ...

Trump difende giudice Kavanaugh : democratici tentano di distruggerlo : "Stanno tentando di distruggerlo": questa l'accusa mossa da Donald Trump ai democratici sul caso Kavanaugh. Nel corso di un comizio in Tennesee il presidente Usa ha affermato come "stanno tentando di ...