Juventus inarrestabile | Udinese ko e decima vittoria di fila Nessuno come i bianconeri

(Di sabato 6 ottobre 2018) Massimiliano Allegri aveva definito rognosa la trasferta di Udine, ma la suaha vinto in scioltezza e senza problemi alla Dacia Arena. Isi sono imposti con un netto 2-0 frutto delle reti di Bentancur e Cristiano Ronaldo, entrambe siglate nel primo tempo. La Vecchia Signora ha giocato con autorità su un campo comunque sempre difficile dato che la squadra di Velazquez costruirà tutta la sua classifica sulle partite casalinghe. Allegri ha schierato lamigliore possibile e i suoi uomini hanno ripagato la fiducia con una partita di livello con i due portoghesi Cristiano Ronaldo e Cancelo sugli scudi. Molto bene anche Bentancur che è stato sceltotitolare vincendo il ballottaggio con Emre Can ed ha non solo fornito una grande prestazione, ma ha anche sbloccato la partita segnando il suo primo gol in campionato. Con questo successo lasi porta a ...