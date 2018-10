Juventus | Dybala | ' Non c' è una squadra più forte di noi Messi e CR7 extraterrestri'

Udinese-Juventus - le probabili formazioni : Dybala e Ronaldo insieme dal 1' : Udinese-Juventus per la squadra di Allegri è una partita da vincere, obiettivo coronare l’avvio perfetto di stagione, dieci successi consecutivi tra campionato e Champions League. Torna in campo Cristiano Ronaldo, squalificato in Champions ed al centro di vicissitudini extra terreno di gioco. “Cristiano sta bene – dice Allegri – Riguardo alle vicissitudini. Lo conosco da […] L'articolo Udinese-Juventus, le probabili ...

Dybala scatenato : il VIDEO dopo la tripletta fa impazzire i tifosi della Juventus : Nella giornata di ieri è andata in scena una giornata importante valida per la Champions League, si sono affrontate Juventus e Young Boys, partita senza storia con i bianconeri che hanno dominato in lungo ed in largo. Un grande protagonista è stato l’attaccante Paulo Dybala, autore di una tripletta l’argentino è finalmente tornato protagonista. Alla ripresa degli allenamenti il calciatore sempre più scatenato, in basso ecco il ...

Juventus - Dybala nella storia bianconera. Ma dalla Romania : "E' solo un nano" : L'argentino diventa il quarto juventino della storia a realizzare una tripletta in Champions. Niente di eccezionale però per il presidente della Steaua Bucaresta, che lo definisce "un nano di 165 cm"

Juventus - Dybala gongola : “Bello far gol nel compleanno di Sivori” : Juventus– Da argentino a argentino, da ex numero 10 dei bianconeri all’attuale numero 10 dei bianconeri. Da Omar Sivori, uno che alla Juventus ha vinto anche il Pallone d’Oro, a Paulo Dybala, uno che forse il Pallone d’Oro non lo vincerà per ovvia e insuperabile concorrenza. Ieri sera la Juve però ha ritrovato la sua Joya, […] L'articolo Juventus, Dybala gongola: “Bello far gol nel compleanno di Sivori” proviene da Serie A News ...

Dybala senza mezzi termini sugli obiettivi della Juventus : “vincere tutto!” : Paulo Dybala sa bene quali siano gli obiettivi bianconeri in questa importantissima stagione nella quale con l’arrivo di CR7 si punta a vincere tutto “Abbiamo degli obiettivi in testa, che sono quelli di vincere tutte le competizioni che giochiamo, perché abbiamo una squadra molto forte e molto importante ma dobbiamo continuare così. Non dobbiamo mollare di un centimetro questa cattiveria e questo livello che stiamo avendo ...

Juventus - Del Piero incorona Dybala e la Joya lo ringrazia : Ieri sera la Juve ha conseguito la nona vittoria consecutiva tra campionato e Champions League. Il grande protagonista del successo contro lo Young Boys è stato Paulo Dybala. Il numero 10 della Juventus ha realizzato la sua prima tripletta europea ed è entrato in un importante capitolo della storia juventina. Con la sua straordinaria performance contro la formazione campione di Svizzera è entrato nell'esclusivo club dei giocatori bianconeri che ...

Juventus - Dybala rinasce senza CR7 : è solo una coincidenza? : Dybala rinasce senza CR7- Una rinascita totale dopo una prima parte di stagione trascorsa tra alti e bassi. Paulo Dybala ha messo a tacere le critiche abbattendo da solo il muro dello Youg Boys. Una tripletta pazzesca che lo consegna di diritto alla storia della Juventus. Di fatto, l’argentino entra di diritto nell’elenco dei 4 […] L'articolo Juventus, Dybala rinasce senza CR7: è solo una coincidenza? proviene da Serie A News ...

Juventus - Dybala : 'Volevo una partita così. Serve concentrazione con o senza CR7' - : Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport al termine del match. PRESTAZIONE - 'Volevo fare una partita così. Penso che la squadra abbia affrontato la gara con l'atteggiamento giusto. Siamo stati ...

