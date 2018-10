Juve vince a Udine | prosegue la corsa a punteggio pieno

Udinese-Juventus 0-2 : Bentancur e Ronaldo - la capolista sa solo vincere : UDINE - In una gara valida per l'ottava giornata di andata di Serie A, la Juventus ha espugnato la Dacia Arena battendo l'Udinese per 2-0. Reti di Bentancur, 33', e Ronaldo, 37', nel primo tempo. In ...

La Juve vince anche a Udine : La Juventus supera 2-0 alla Dacia Arena l'Udinese nella gara valida per l'ottava giornata di Serie A. A segno Bentancur al 33' e Ronaldo al 37'. I bianconeri restano così a punteggio pieno e salgono a ...

“La Juve può vincere la Champions” : parola dell’ex Carrera : Massimo Carrera, allenatore dello Spartak Mosca, ha fiducia nella sua ex squadra: la Juventus punta senza mezzi termini alla Champions “La Juve è fortissima e resta favorita, ma il discorso non è affatto chiuso perché è troppo presto. In Champions ha tutto per andare avanti e giocarsela sino in fondo“. Lo ha detto Massimo Carrera, allenatore dello Spartak Mosca ed ex difensore della Juve a Radio Onda Libera. “Sorpreso ...

La Juventus vince perché è spietata : Piccolo trattatello "Della superiorità della spietatezza nel calcio". La riflessione scaturisce dall' addio di Giuseppe "Beppe" Marotta alla Juventus dopo otto anni . Una separazione inaspettata anche ...

Burdisso al veleno su Calciopoli : “ecco perchè vinceva la Juventus” : Nicolas Burdisso è tornato a parlare di Calciopoli, definendola una delle pagine più brutte della storia del calcio italiano Nicolas Burdisso, difensore ex Inter e del Torino tra le altre, ha parlato del ben noto caso Calciopoli. Burdisso, interpellato da InterNews, ci è andato giù duro analizzando i motivi dei successi della Juventus nei primi anni 2000: “Si tratta del brutto del calcio italiano. Il discorso è questo: è stato fatto ...

VIDEO Juventus : gara di tiri alla Continassa. Vince e esulta Ronaldo : Juventus– Chi, se non lui, poteva Vincere una sfida tutta interna in casa Juventus? Cristiano Ronaldo, si sa, ama i successi, sia di squadra che (o forse soprattutto?) personali. Dai trionfi in Champions a quelli ottenuti, quotidianamente, in allenamento: per dimostrare di essere sempre il migliore. In casa Juve hanno capito la competitività del portoghese, […] L'articolo VIDEO Juventus: gara di tiri alla Continassa. Vince e esulta ...

F1 - Maurizio Arrivabene : “Il mio futuro sarà alla Ferrari - Winnow ispirazione per vincere il titolo”. Smentito un possibile ruolo nella Juventus : Maurizio Arrivabene respinge le voci che lo vorrebbero alla Juventus per il post Marotta. Il direttore della Scuderia Ferrari, già nel consiglio d’amministrazione del club bianconero, ha Smentito categoricamente la possibilità di un cambio di ruolo: “Io sono alla Ferrari e il mio futuro sarà alla Ferrari“. Il manager bresciano ha precisato così durante l’evento di presentazione della nuova livrea con cui la Ferrari ...

Dybala senza mezzi termini sugli obiettivi della Juventus : “vincere tutto!” : Paulo Dybala sa bene quali siano gli obiettivi bianconeri in questa importantissima stagione nella quale con l’arrivo di CR7 si punta a vincere tutto “Abbiamo degli obiettivi in testa, che sono quelli di vincere tutte le competizioni che giochiamo, perché abbiamo una squadra molto forte e molto importante ma dobbiamo continuare così. Non dobbiamo mollare di un centimetro questa cattiveria e questo livello che stiamo avendo ...

Juve - Dybala "vogliamo vincere tutto" : TORINO, 3 OTT - Una serata indimenticabile per Dybala, autore di una tripletta allo Young Boys, la sua prima in Champions, nel giorno in cui nacque Omar Sivori: "Sappiamo quello che rappresenta lui ...

Collovati : “La Juve vincerà il girone - anche la Roma può stupire. Sul Napoli…” : Fulvio Collovati, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di “DirettaGoal”, in merito al percorso delle italiane in Champions League. L’ex campione del mondo non ha dubbi sui bianconeri: “Per la Juventus direi che è stato troppo facile. La qualità della rosa di Allegri è decisamente superiore allo Young Boys e credo che possa […] L'articolo Collovati: “La Juve vincerà il girone, anche ...

Champions - la Juventus vince senza CR7 : secco 3-0 allo Young Boys : La Juventus di Massimiliano Allegri, senza Cristiano Ronaldo squalificato, ottiene la nona vittoria consecutiva tra campionato e Champions League. I bianconeri, infatti, hanno sconfitto con un netto 3-0 i campioni di Svizzera dello Young Boys, triturati dalla tripletta di Paulo Dybala, alla prima tripletta in Champions League nella sua carriera. La Joya ha risposto in maniera ottimale alle critiche delle scorse settimane ed oltre ai tre gol ...

Youth League - vince ancora la Juve Primavera : 2-1 allo Young Boys : vince ancora la Juve Primavera nella seconda giornata della Uefa Youth League, la Champions per formazioni giovanili. A Vinovo i ragazzi di Baldini si sono imposti 2-1 contro i pari età dello Young ...

Youth League - la Juve vince ancora - è 1ª. Roma shock : da 3-1 a 3-4! : La Juventus ha fatto un acquistone dal Real Madrid. Ma, in prospettiva, ne ha fatto uno anche dal Barcellona. Nel giorno della prima partita saltata da Cristiano Ronaldo, ecco il primo gol dello ...