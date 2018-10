Juve Stabia-Rende Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | orario | quote e

Il Napoli e i suoi limiti. Casertana e Juve Stabia centodieci e lode : Sport. L'editoriale di Marco Stiletti. Il Napoli perdendo con la Juventus ha dimostrato dei limiti evidenti. Nonostante i gravi errori arbitrali, gli Azzurri dovranno dar conto ai propri sbagli. Hanno ...

Risultati Serie C Girone B e C : primo passo falso del Monza - colpo Juve Stabia [FOTO] : 1/18 Matteo Cogliati/LaPresse ...

Risultati Serie C - altro passo falso della Casertana : spettacolo Juve Stabia e Trapani [FOTO] : 1/32 Cafaro/LaPresse ...

Un Allenatore al Giorno : Fabio Caserta - reggino allenatore della Juve Stabia : Fabio Caserta è nato a Melito di Porto Salvo il 24 settembre 1978, è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista, tecnico della Juve Stabia. La sua carriera lo vede dapprima protagonista nei campi dell’isola maggiore, in tante stagioni all’Igea Virtus, in Serie C2. Poi per la stagione 2004-2005 approda in Serie B al Catania. Con la squadra ottiene la promozione in massima serie nel 2005-2006. ...

Risultati Serie C Girone C : inizio boom per Rende e Juve Stabia : Risultati Serie C Girone C- Ha preso il via la giornata valida per il campionato di Serie C, interessanti indicazioni nel Girone C grazie alle vittorie in trasferta di Rende, Juve Stabia. Ottime prestazioni per Catanzaro e Casertana, flop Cavese. Risultati Serie C Girone C Catanzaro-Potenza 1-0 Bisceglie-Vibonese 1-1 Casertana-Cavese 3-1 Paganese-Rende 1-4 Siracusa-Juve Stabia 0-3 SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE ...

