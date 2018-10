Juve | senti Del Piero | ' Ronaldo non ha fatto una grande partita'

Marotta - senti Nedved : “grande dirigente - ma la Juve va avanti” : Pavel Nedved ha parlato dell’addio di Beppe Marotta alla Juventus, quasi come un fulmine a ciel sereno “Immaginare la Juve senza Marotta? Si, difficile. Marotta è stato molto importante per questa società, non solo per la società, ma anche per noi, diciamo non ancora dirigenti. Siamo ancora giovani, abbiamo imparato molto da lui e vorrei pubblicamente ringraziarlo. Soprattutto con me è stato immenso, mi ha sempre aiutato, mi ha ...

PROBABILI FORMAZIONI / Juventus Napoli : quanti assenti allo Stadium! Quote - ultime novità live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Napoli: Quote, le ultime novità live sugli schieramenti con moduli e titolari per il big-match di Serie A allo Stadium (7^ giornata)(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 09:52:00 GMT)

Juve - senti Deschamps : 'Pogba non è un individualista' : La Juventus continua a monitorare la situazione di Paul Pogba del quale il tecnico francese Didier Deschamps ha parlato in conferenza stampa'In Francia e nel resto del mondo c'è un'immagine di Pogba che non riflette davvero chi lui è. Paul è un giocatore che pensa sempre al collettivo, ha una grande leadership e in nazionale è diventato una sorta di portavoce dei ...

Juventus - i convocati di Allegri per Frosinone : 4 gli assenti : TORINO - Al termine dell'allenamento odierno la Juventus è partita per la trasferta di Frosinone dove scenderà in campo domani alle 20.30. Per la gara dello Stirpe, Massimiliano Allegri ha convocato ...

Juve - senti Amoruso : 'Higuain ringrazi Allegri - Ronaldo è un po' mancato' : Nicola Amoruso parla a Sky Sport della 'crisi' dei grandi bomber del calcio italiano: 'L'approccio al nostro campionato non è mai semplice - le parole dell'ex attaccante bianconero a Sky Sport - . Le più piccole non ti fanno giocare, tutto diventa più difficile. Sono convinto che a breve vedremo grandi giocate e gol di Ronaldo che effettivamente fino ad ora è un po' mancato. Icardi? E'...

Juve senti Pogba : 'Oggi sono dello United ma tutto può cambiare' : La Juventus e Paul Pogba potrebbero davvero presto riabbracciarsi in futuro. Il giocatore esploso a Torino non ha mai dimenticato il club bianconero che l'ha lanciato nel grande calcio permettendogli così di affermarsi. Il francese Campione del Mondo da quando è tornato a Manchester non ha mai veramente brillato né mostrato tutte le qualità che molti hanno ammirato quando vestiva la casacca bianconera; complice la posizione in campo non ottimale ...

Juve - senti Messi : “Favoriti in Champions con l’arrivo di Ronaldo” : Leo Messi parla della Champions League e del passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. In un certo senso sarà agevolato dal fatto che i media spagnoli non metteranno più a confronto le sue gesta con quelle di CR7. Messi sarà certamente più libero mentalmente di esprimere le sue enormi qualità e metterle al servizio di un Barcellona che per troppi anni ormai ha visto i rivali storici del Real Madrid alzare al cielo la tanto sognata Champions ...

Parma-Juventus - questa sera diretta su Dazn : molti assenti per i ducali : questa sera alle ore 20.30 va in scena un'altra imperdibile partita della terza giornata [VIDEO] di Serie A: Parma-Juventus. I campioni d'Italia in carica sfideranno all'Ennio Tardini la neo-promossa squadra parmense. Sara' Daniele Doveri della sezione di Roma 1 ad arbitrare questa sfida. Lo stadio è sold-out da diversi giorni, si prevede che sara' un match spettacolare in cui forse potrebbe arrivare l'attesissimo primo gol di Cristiano Ronaldo ...

Juve - senti Capello : 'Occhio al Valencia' : Fabio Capello parla a Sky Sport dell sorteggio delle italiane in Champions: 'L'Inter è capitata male, così come il Napoli. Ci sono 3 squadre che si giocheranno il passaggio: dovranno essere grandi. Incominceremo molto presto, ...

Champions League 2018-2019 : il sorteggio dei gironi. Orario d’inizio - come vederlo in tv e le 4 fasce. Presenti Juventus - Roma - Inter e Napoli : L’urna del Grimaldi Forum aprirà le danze verso la fase a gironi della Champions League 2018-2019. A Montecarlo si terranno stasera, giovedì 30 agosto, i sorteggi per definire gli otto raggruppamenti, ciascuno composto da quattro squadre, che andranno a caratterizzare la fase a gironi della competizione per club più importante d’Europa. Saranno ben quattro le squadre italiane in trepidazione per conoscere l’esito degli ...

Juve - senti Benzema : 'Impossibile dimenticare Ronaldo' : E' uno dei migliori al mondo, ma è andato ad un altro club e ora dobbiamo pensare agli altri giocatori '.

Milinkovic-Savic alla Juventus? Sentite le parole di Marotta… : Juventus, Beppe Marotta ha parlato del possibile arrivo in casa bianconera del centrocampista della Lazio Milinkovic-Savic “Milinkovic-Savic è un grandissimo talento, sicuramente diventerà un campione, ma non posso che limitarmi a questo. Noi abbiamo giocatori di grandissimo prestigio, Milinkovic è un giocatore ottimo ma noi siamo felici della rosa che abbiamo allestito”. Lo dice l’ad della Juventus, Beppe Marotta, ai ...

Probabili formazioni / Juventus Lazio : più assenti per Inzaghi. Quote - novità live (Serie A) : Probabili formazioni Juventus Lazio: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Big match all'Allianz Stadium, campioni d'Italia pronti a sfidare i biancocelesti(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 11:27:00 GMT)