Juve inarrestabile e da record | 2-0 all' Udinese | Ronaldo ancora in gol

Juventus inarrestabile - Udinese ko e decima vittoria di fila. Nessuno come i bianconeri in Europa : Massimiliano Allegri aveva definito rognosa la trasferta di Udine, ma la sua Juventus ha vinto in scioltezza e senza problemi alla Dacia Arena. I bianconeri si sono imposti con un netto 2-0 frutto delle reti di Bentancur e Cristiano Ronaldo, entrambe siglate nel primo tempo. La Vecchia Signora ha giocato con autorità su un campo comunque sempre difficile dato che la squadra di Velazquez costruirà tutta la sua classifica sulle partite casalinghe. ...

Serie A - Juve inarrestabile : Napoli travolto 3-1 : JuveNTUS-Napoli 3-1 10' Mertens , N, , 26' e 48' Mandzukic , J, , 76' Bonucci , J, JuveNTUS , 4-3-3, : Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can , 62' Bentancur, , Pjanic, Matuidi; ...

Risultati Serie A - 4^ giornata : tonfo Inter - delusione Roma - inarrestabile Juve : La Serie A è giunta alla sua 4^ giornata e anche stavolta non sono mancate le sorprese. Nel pomeriggio di sabato si è verificato il primo risultato inaspettato, il Parma davanti a 60mila spettatori ha sbancato San Siro. I ducali si sono aggiudicati la partita contro l’Inter per 1-0, beffa delle beffe perché il gol è stato siglato dal ‘nerazzurro’ Di Marco. I milanesi hanno condotto la partita per quasi tutta la gara ma non sono ...