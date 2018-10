Juve | Bonucci | ' Corti e aggressivi | continuiamo così'

Juve - Benatia : 'Chi ci può fermare? Noi stessi. Bonucci è importante' : Medhi Benatia , difensore della Juventus , ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sullo Young Boys: 'In Champions è sempre difficile, abbiamo trovato un avversario fisico, ma con il nostro gol è stato tutto più facile. Abbiamo rispettato l'avversario, abbiamo ...

Juventus-Young Boys : che gran gol Dybala - Bonucci “alla Pirlo”! [VIDEO] : Juventus-Young Boys, Dybala ha aperto le marcature allo Stadium con una rete davvero molto bella su assist di Bonucci Juventus-Young Boys è stata ‘indirizzata’ dai bianconeri già dopo 4 minuti di gioco. Ad aprire i conti in favore della squadra di Allegri ci ha pensato l’attesissimo Dybala, con un sinistro davvero spettacolare al volo dopo aver raccolto un lancio perfetto di Bonucci. Va detto che la difesa dello Young ...

Juventus-Napoli 3-1 La Diretta Doppietta Mandzukic e poi Bonucci - espulso Mario Rui : Juventus e Napoli si sfidano quest'oggi allo Stadium nella partita più attesa del 7o turno di campionato insieme al derby di Roma; è la rivincita, per i bianconeri, del match perso sul finire dello ...

Juventus - Napoli 3-1 : Mertens-Mandzukic-Mandzukic-Bonucci : Juventus-Napoli è il secondo anticipo della settima giornata di Serie A. Insieme al derby Roma-Lazio è la partita più attesa di questo turno. All'Allianz Stadium alle 18 scendono in campo bianconeri e azzurri. La Juve guida la classifica a punteggio pieno, 3 punti in meno per il Napoli. L'attesissimo scontro diretto di Torino può dare una prima decisa indicazione su come si svilupperà il campionato. Chi vincerà? La concretezza dei bianconeri o ...

Juventus-Napoli - la zampata di Leonardo Bonucci chiude i conti : l’assist è sempre di Cristiano Ronaldo [VIDEO] : Il difensore bianconero trova il tempo giusto per correggere in porta un colpo di testa di Ronaldo, la Juventus chiude così i conti Leonardo Bonucci chiude Juventus-Napoli, calando il tris che fa scendere il sipario sul match dello Stadium. Il difensore bianconero si tra trovare pronto all’appuntamento con il pallone sul secondo palo, correggendo alle spalle di Ospina un colpo di testa del solito Cristiano Ronaldo. Il portoghese ...

Gol Bonucci - la Juve chiude la gara con la rete del difensore : ancora un assist per Ronaldo [VIDEO] : La Juventus ha realizzato il terzo gol della partita con Leonardo Bonucci, che riscatta l’errore in occasione dell’azione del gol del Napoli. Si tratta della terza rete del difensore bianconero contro la squadra partenopea. Bonucci para se redimir do erro no gol do Napoli e sacramentar a vitória da Juve! 3-1! #JuveNapoli pic.twitter.com/kPUprvOgET — Juventus Brasil (@Juventus_Brasil) 29 settembre 2018 SCARICA GRATIS L’APP DI ...

