Juve | Allegri | Contro l' Udinese una delle migliori partite della stagione

Udinese-Juventus - Allegri : “Siamo stati maturi e attenti. Cancelo? Grande prestazione” : Ai microfoni di Skysport, Massimiliano Allegri ha analizzato la vittoria della Juve contro l’Udinese, sottolineando l’attenzione che i suoi hanno dimostrato: “Abbiamo lavorato per iniziare al meglio e stasera secondo me, abbiamo disputato la migliore partita dal punto di vista tecnico. Dimostrata maturità e attenzione. Stiamo facendo vari step e i ragazzi sanno cosa migliorare. Non bisogna smettere di giocare e oggi lo abbiamo ...

?Calcio : Udinese-Juventus 0-2 - ottava vittoria di fila per squadra di Allegri : Contro l'Udinese è arrivata l'ottava vittoria su otto partite per la Juve: i bianconeri di Massimiliano Allegri espugnano il Friuli per 2-0 con le reti nel primo tempo di Bentancur al 33mo e di Ronaldo al 37mo. Il decimo successo di fila tra campionato e Champions League consente alla Juve di portarsi a quota 24, temporaneamente a +9 dal Napoli. I friulani restano a 8 punti.

DIRETTA / Udinese Juventus streaming video e tv : l'analisi di Max Allegri - probabili formazioni - orario - quote : DIRETTA Udinese Juventus streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, anticipo della 8^ giornata di Serie A (oggi 6 ottobre)(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 15:41:00 GMT)

Juve - Allegri fa infuriare gli ultras della Fiorentina : Secondo il Corriere dello Sport , Max Allegri ha fatto arrabbiare anche gli ultras della Fiorentina. 'Non siamo alla Fiorentina, siamo alla Juve...', il suo sfogo contro Bernardeschi ha fatto rumore e non è piaciuto al tifo ...

Udinese-Juventus - i convocati di Allegri : fuori Khedira - torna De Sciglio : Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati in vista di Udinese-Juventus, partita valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A in programma domani, sabato 6 ottobre, alle ore 18 alla Dacia Arena di Udine. L’allenatore bianconero affronta la trasferta in terra friulana dovendo fare a meno di quattro giocatori. Udinese-Juventus, i giocatori non […] L'articolo Udinese-Juventus, i convocati di Allegri: fuori ...

Udinese-Juventus - i convocati di Allegri : out Khedira - Rugani e Spinazzola : ROMA - Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati in vista della partita con l' Udinese , in programma domani, sabato 6 ottobre, alle 18 alla Dacia Arena del capoluogo friulano. Il ...

CRISTIANO RONALDO ACCUSATO DI STUPRO - ALLEGRI LO DIFENDE/ Ultime notizie Juventus - "momento delicato" : CRISTIANO RONALDO salta la Nazionale dopo accuse STUPRO/ Ultime notizie, CR7 non convocato dal Portogallo: il tecnico della Juventus ALLEGRI, "è sereno"(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 16:00:00 GMT)

Juventus a picco in Borsa. Allegri : "Ronaldo serio dentro e fuori dal campo" : Alla vigilia della trasferta in Friuli, il tecnico livornese è intervenuto in conferenza stampa, durante la quale gli è stato chiesto se CR7 fosse turbato o meno dalla accuse di un presunto stupro ...

Juventus - il titolo crolla in Borsa. Allegri : "Ronaldo un ragazzo serio" : Alla vigilia della trasferta in Friuli, il tecnico livornese è intervenuto in conferenza stampa, durante la quale gli è stato chiesto se CR7 fosse turbato o meno dalla accuse di un presunto stupro ...

Allegri : 'Per migliorare questa Juve serve la Champions' : Roma, 5 ott., askanews, - Vincere a Udine per coronare l'avvio perfetto, dieci successi consecutivi tra campionato e Champions League. Domani alle 18 torna in campo la Juventus di Massimiliano Allegri.

Juventus - Allegri : 'Ronaldo serio dentro e fuori dal campo. Le mie parole a Bernardeschi? Non volevo sminuire la Fiorentina' : TORINO - La Juve punta la decima vittoria consecutiva a Udine, ma sotto i riflettori c'è la vicenda Cristiano Ronaldo, accusato di stupro per fatti che risalgono al 2009, e l'attualità di campo passa ...

Juventus - Allegri : 'Ronaldo grande professionista - dentro e fuori dal campo' : TORINO - Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Udinese - Juventus . Tanti gli argomenti toccati. ' Cristiano Ronaldo sta bene, riguardo alle sue vicissitudini dico che lo conosco ...

Juventus - conferenza ricca di Allegri : il caso Cristiano Ronaldo - gli infortunati e la formazione anti-Udinese : Cristiano Ronaldo e tanto altro all’interno della conferenza stampa di Massimiliano Allegri in vista della gara contro l’Udinese “Cristiano Ronaldo sta bene. Lo conosco da 3 mesi, ma posso dire che nella sua carriera ha sempre dato prova di professionalità in campo e fuori, ed è anche impegnato nel sociale. Quanto a domani, è pronto per rientrare. Sapevo che Cristiano non sarebbe andato in Nazionale, lo ha concordato con ...