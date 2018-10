Juncker contro Salvini e Di Maio | ' Sboccati' La replica | ' Ue dei banchieri ha ore

Nuovo scontro Ue-Italia. Juncker : 'Spero che Salvini non finisca per raccogliere le macerie...' : 'Le uniche macerie che dovrò accogliere sono quelle del bel sogno europeo distrutto da gente come Juncker' risponde il vicepremier. Incredibili e inaccettabili gli insulti che ogni giorno arrivano da ...

Di Maio contro Juncker : “È inadatto come presidente della Commissione Ue - è evidente” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, attacca esplicitamente il presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker, facendo così proseguire la polemica tra Italia e Ue sulla manovra del governo e sul deficit al 2,4%: "Juncker non è adatto a svolgere il ruolo di presidente della Commissione europea, ormai è evidente”, attacca Di Maio.Continua a leggere

Legge di bilancio - è scontro con Bruxelles. Juncker evoca fine euro : Parole che il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ieri a Lussemburgo per l'eurogruppo, ha liquidato così: ' Non ci sarà nessuna fine dell'euro . Io non ho parlato con Juncker, ho parlato con ...

Juncker contro la 'commedia all'italiana' del governo giallo verde : A sua volta, il commissario europeo per l'Economia, Pierre Moscovici, ha dichiarato che l'Ue cercherà di persuadere il governo italiano a modificare i propri obiettivi di bilancio. Preoccupato per i ...

Juncker contro la "commedia all'italiana" del governo giallo verde : Juncker avverte l’Italia: “Un trattamento di favore sarebbe la fine dell’euro” Madrid, 2 ott 08:39 - (Agenzia Nova) - Il vertice dei ministri dell'Economia e delle Finanze della zona euro, celebrato lunedì in Lussemburgo, si è trasformato in un processo alla manovra del governo italiano. La notizia

Manovra - scontro Italia-Ue. Juncker : "Essere rigidi o finisce l'euro" : La prima scintilla si è accesa ieri, 1 ottobre, in occasione dell' Eurogruppo terminato con il rientro anticipato del Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che, dunque, non parteciperà all'Ecofin di ...

Salvini contro Juncker : "Italia è Paese sovrano" : Jean Claude Juncker attacca, Matteo Salvini risponde e non le manda a dire."Basta minacce e insulti dall'Europa, l'Italia è un Paese sovrano", ha detto senza mezze parole il vicepremier e leader della Lega, "In Italia nessuno si beve le minacce di Juncker, che ora associa il nostro Paese alla Grecia. Vogliamo lavorare per rispondere ai bisogni dei nostri cittadini. I diritti al lavoro, alla sicurezza e alla salute sono priorità del governo e ...

