Judo | Olimpiadi Giovanili 2018 | si parte con le categorie leggere | nessun italiano nella

(Di sabato 6 ottobre 2018) Tredi peso per aprire le danze nelalledi Buenos Aires, in Argentina. Le” maschili e femminili daranno il via alle gare della specialità che andrà in scena sul tatami argentino tra domenica 7 e giovedì 11 ottobre.sarà in garaprima giornata del, ma i margini di spettacolo sono comunque molto elevati in ragione della qualità deicipanti. Sialle 15.00 ora italiana con la categoria -44 kg, in cui l’azera Vusala Karimova appare un gradino avanti alle altre, anche se la bulgara Aleksa Georgieva e l’ucraina Anastasiia Balaban sembrano disporre di mezzi tecnici notevoli per puntare ad una medaglia, al pari della spagnola Eva Perez Soler e della venezuelana Maria Gimenez, potenziali outsider per la vittoria finale. Nei -55 kg maschili, invece, la lotta sembra ristretta al francese ...