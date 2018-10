Joe Bastianich e i sacrifici per il successo | ‘Mia moglie mi ha buttato fuori casa”

tvzap.kataweb

(Di sabato 6 ottobre 2018) “È un numero importante per me a livello psicologico, l’abbiamo festeggiato tra le vigne, la prima metà della mia vita è stata fantastica” Joeil 17 settembre ha compiuto 50 anni e per lui è giunto il momento di fare un bilancio. Da Silvia Toffanin su Canale 5 racconta di Giuseppino, un bimbo figlio di migranti italiani che cresceva negli anni Settanta nella periferia di New York e si vergognava del lavoro nel ristorante dei suoi genitori. Finché poi quel lavoro è stato il trampolino del suoche lo ha portato anche a diventare un vip della tv anche se la strada non è stata faciel “Ero stato giudice a Masterchef Usa e in Italia non mi volevano perché non parlavo bene la lingua ed ero antipatico“. Masterchef, la gara del look la vince JoeStile classico per Joe, che ...