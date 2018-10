Jodie Whittaker | “Il mio Doctor Who sarà qualcosa di diverso”

Le prime recensioni di Doctor Who 11 si dividono su Jodie Whittaker - un Dottore tra Matt Smith e David Tennant : Le prime recensioni di Doctor Who 11 sono abbastanza positive. La stampa inglese ha avuto l'onore di guardare in anteprima l'episodio pilota dell'undicesima stagione, che rappresenta una nuova era per la serie britannica. I cambiamenti apportati da Chris Chibnall, showrunner subentrato al posto di Steven Moffat, sono epocali. Dal primo Dottore donna (Jodie Whittaker) alla scelta di ridurre il numero di episodi, fino alla decisione di abbandonare ...

Foto di Jodie Whittaker di Doctor Who con il TARDIS - tutto pronto per l’anteprima della nuova stagione : C'è grande attesa per il debutto di Jodie Whittaker di Doctor Who. L'attrice è stata Fotografata nei panni del nuovo Signore del Tempo, per la prima volta una donna, accanto a dodici "dottoresse" vestite identiche a lei. Il tutto è stato immortalato da BBC, il canale britannico che da oltre cinquant'anni trasmette Doctor Who e che ora si prepara per il lancio dell'undicesima stagione. La brillante mossa pubblicitaria è stata messa in atto ...

Alfred Enoch dopo Le Regole del Delitto Perfetto sostituisce Jodie Whittaker di Doctor Who in Trust Me 2 : La star Alfred Enoch dopo Le Regole del Delitto Perfetto sostituisce Jodie Whittaker in Trust Me, la serie che non la vedrà più protagonista nella seconda stagione dopo che l'attrice ha accettato di interpretare il primo Dottore donna nella storia dell'amatissima serie britannica Doctor Who. Enoch, che oltre a recitare nella serie targata Shondaland era parte del cast di Harry Potter, vestirà i panni del caporale Jamie McCain, sopravvissuto ...