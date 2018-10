Joao Pedro e Pavoletti stendono la squadra di Pippo Inzaghi

Cagliari-Bologna 2-0 : Joao Pedro e Pavoletti affondano Inzaghi : TORINO - A vederlo giocare sembra impensabile che il Cagliari navighi nelle zone basse della classifica. La squadra di Maran gioca una partita perfetta e batte per 2-0 il Bologna di Inzaghi , ancora a ...

Il Cagliari si esalta contro il Bologna : 2-0 siglato Joao Pedro-Pavoletti : Il Cagliari di Rolado Maran gioca un buon calcio alla Sardegna Arena contro il Bologna di Filippo Inzaghi e si porta a casa una vittoria preziosa, frutto delle reti del brasiliano Joao Pedro e di Leonardo Pavoletti, entrambe su assist al bacio di uno scatenato Lucas Castro autore di una partita ottima. I sardi hanno giocato meglio rispetto agli ospiti ed hanno meritato la vittoria che li proietta così a quota 9 punti in classifica, superando ...

Serie A Cagliari - Maran si gode il ritorno di Joao Pedro : Cagliari - Un gol in una serata speciale: Joao Pedro è tornato e Maran se lo coccola, considerandolo un nuovo acquisto per il suo Cagliari . Lontani anni luce i momenti di sconforto dopo la doppia ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Cagliari-Milan 1-1 - Higuain si sblocca - ma non basta. L’argentino risponde a Joao Pedro : Non basta al Milan il primo gol in rossonero di Gonzalo Higuain per uscire con i tre punti da Cagliari. Finisce 1-1 il posticipo domenicale della quarta giornata di Serie A alla Sardegna Arena. L’argentino ha comunque salvato la squadra di Gattuso con la rete nella ripresa, che ha recuperato il vantaggio iniziale firmato da Joao Pedro. Proprio il brasiliano è stato inserito a sorpresa dal primo minuto da Maran e il fantasista dei sardi ha ...

LIVE Cagliari-Milan in DIRETTA : pareggio per 1-1. Decidono Joao Pedro ed Higuain : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cagliari-Milan, posticipo domenicale della quarta giornata di Serie A. Dopo la pausa della nazionale le due squadre si ritrovano alla Sardegna Arena per confermarsi dopo i successi dell’ultimo turno: i sardi arrivano dalla preziosa vittoria a Bergamo contro l’Atalanta, mentre i rossoneri hanno superato all’ultimo respiro a San Siro la Roma con un gol di Cutrone. Proprio ...

