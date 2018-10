Italian Softball Series | la pioggia interrompe gara1 della finale | Bollate e Bussolengo

Italian Softball Series : parte oggi la finale di Serie A1 tra Bussolengo e Bollate - le due dominatrici della stagione : Si apre oggi la finale scudetto della Serie A1 di Softball, ribattezzata Italian Softball Series: ad affrontarsi sono le due squadre che hanno dominato l’annata in essere, e cioè il MKF Bollate e lo Specchiasol Bussolengo. La Serie si svolgerà al meglio delle 3 partite su 5, con le prime due a Bussolengo e le altre tre a Bollate, compresa l’eventuale bella programmata, in caso di necessità, per domenica 14 ottobre. Le due squadre ...