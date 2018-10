Italia | Ue boccia il Def | seria preoccupazione sul deficit

Ue boccia la manovra del governo|Il testo «L’Italia rispetti le regole e gli impegni» : I commissari Moscovici e Dombrovskis replicano alla nota del ministro Tria: «La legge di bilancio sia in conformità con le regole fiscali comuni».

"Più vicini al baratro" : la stampa estera boccia la manovra Italiana : "Più vicini al baratro", "deludente e preoccupante". Sono solo alcune delle espressioni che le testate finanziarie internazionali utilizzano per descrivere la manovra italiana, all'indomani della diffusione della nota di aggiornamento al Def.Il titolo dell'articolo che l'Economist dedica alla politica economica del governo M5s-Lega è "Perché la legge di bilancio dell'Italia è più preoccupante". Nel sottotitolo, ...

Manovra economica 2019 - cosa rischia l'Italia se l'Europa la boccia : Il primo passo è una procedura d'infrazione che prevede una multa. Ma la mazzata più grossa arriva dallo spread

Def - Juncker boccia l’Italia : «Se non siamo rigidi - euro a rischio». Tria : «Non sarà la fine della moneta unica» : «Il deficit italiano al 2,4% è una deviazione significativa dai parametri Ue». Lo ha detto all’eurogruppo il commissario Ue Pierre Moscovici precisando che per quanto riguarda il deficit/pil nominale non viene superata la soglia del 3%, ma per il deficit strutturale le regole Ue indicano la necessità di una riduzione. Tria non partecipa all’Ecofin di domani...

L'Europa boccia il 2.4% Italiano : "Non è credibile - tenteremo di convincere Roma a tornare indietro" : Italia bocciata. La manovra economica con un deficit del 2,4 per cento del pil per i prossimi tre anni non passa la prova dell'Eurogruppo. Oggi la riunione a Lussemburgo, a pochi giorni dall'approvazione della nota di aggiornamento al Def da parte del governo italiano. Il ministro del Tesoro Giovanni Tria si presenta ancora senza dati, senza dettagli. Ma trova subito tanta preoccupazione e un disco rosso: il 2,4 per cento non va, gli spiegano il ...

Cosa succede se Bruxelles boccia la manovra Italiana : L'obiettivo dei paesi dell’area euro è di azzerare il deficit e ridurre il debito. L’aggiornamento del Documento di economia e finanza approvato dal governo italiano va invece in una direzione opposta. Come reagirà la Commissione europea? Ecco le tappe e gli scenari possibili...

Ue all'Italia - con deficit sopra il 2% rischio bocciatura manovra : ... ma i tecnici dell'esecutivo comunitario inizieranno sin da subito a analizzare i dati contenuti nella nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza, Def,. all'Italia è stato raccomandato ...

