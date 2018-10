Italia-Ue | alta tensione

Monti attacca in tv Salvini e Di Maio : "L'Italia fa saltare l'Ue" : Mario Monti non molla la presa su Di Maio e Matteo Salvini. Il Loden critica in modo duro la ricetta economica proposta dal governo sul Def . E così intervenendo telefonicamente a l'Aria che tira di ...

Sen. Mario Monti : 'Italia rischia di far saltare l'UE. Di Maio e Salvini docili alleati di Trump e Putin' : Il Senatore a Vita interviene con una telefonata in diretta per difendere le politiche del suo governo come facilitatore dell'azione di Draghi alla BCE, nel dibattito con l'economista Antonio Maria ...

Miss Italia trema. Carlotta Maggiorana a rischio (di nuovo) : cosa è saltato fuori : Carlotta Maggiorana ha rischiato di perdere il titolo di Miss Italia pochi giorni dopo la sua nomina. A lanciare la bomba era stato il settimanale Oggi, che aveva pubblicato in esclusiva gli scatti in cui compariva nuda, per un calendario. Una pratica che è espressamente vietata dal regolamento del concorso di bellezza. Ma, alla fine, la giuria ha deciso di lasciare il titolo alla bella marchigiana. Adesso, però, il settimanale diretto da ...

Disfatta Lazio a Francoforte : l’Europa League alimenta i dubbi post-derby - salta l’en-plein “Italiano” : Lazio sconfitta a Francoforte con un netto 4-1, le espulsioni di Correa e Basta non sono un alibi valido per la squadra di Inzaghi La Lazio ha perso contro l’Eintracht Francoforte nella seconda giornata della fase a gironi dell’Europa League. Una sconfitta netta per 4-1, condizionata solo in parte dalla doppia espulsione di Correa e Basta. Ben prima dei due rossi, i laziali stavano giocando molto male ed il risultato vedeva già ...

Mondiali - l’Italia salta anche la muraglia cinese : le Azzurre volano alla seconda fase : Quinto successo consecutivo per le ragazze di Davide Mazzanti, che hanno superato anche le campionesse olimpiche della Cina e staccato il biglietto per la seconda fase di questo Mondiale giapponese. l'Italvolley femminile ora se la dovrà vedere con Stati Uniti, Russia, Thailandia e Azerbaijan: un percorso difficile, che comincerà il prossimo 7 ottobre, ma che vede le Azzurre giocare con buone possibilità di accedere alla Final Six.Continua a ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia travolgente - ribaltata la Turchia 3-0! Le azzurre continuano a vincere : L’Italia non si ferma più ai Mondiali 2018 di Volley femminile, le azzurre continuano a viaggiare a ritmi folli come un treno in corsa che travolge tutto e spazza via la Turchia con un roboante 3-0 (25-19; 25-21; 25-12): quarta vittoria consecutiva della nostra Nazionale in questa rassegna iridata, sono serviti appena 73 minuti per demolire le anatoliche in uno degli incontri più temuti della prima fase. A Sapporo (Giappone) le ragazze ...

Spread in zona 300 punti e alta volatilità. L'Italia nel mirino della speculazione : Milano. Piazza Affari a tutta volatilità. Se ieri l'andamento dello Spread e quello della Borsa sembravano andare in direzioni opposte, oggi camminano di nuovo all'unisono: il differenziale dei rendimenti dei btp con i bund tedeschi è prima schizzato a livelli che non si erano mai visti negli ultimi

Mondiali volley femminili 2018 - Italia schiacciasassi : Cuba asfaltata dalle ragazze di Mazzanti : Mondiali volley femminili 2018, Italia vittoriosa su Cuba con un netto 3-0 che proietta le ragazze di Mazzanti in prima posizione nel girone eliminatorio Mondiali volley femminili 2018, l’Italia ha risposto ancora una volta presente in terra giapponese. La squadra di coach Mazzanti, nella sua terza uscita nel girone mondiale, ha domato senza particolare difficoltà Cuba, sconfitta con un netto 3-0 che dà ulteriore fiducia al gruppo ...

Basket - Supercoppa Italiana 2018 : Milano asfalta Brescia e vola in finale - troverà la Fiat di coach Brown : Basket, Supercoppa italiana 2018: Milano raggiunge la finalissima, domani alle 18 sarà dunque sfida contro Torino Basket, Supercoppa italiana 2018: la finale sarà Milano-Torino. Una rivalità classica nel calcio, che adesso si riproporrà anche in ambito cestistico. Dopo la vittoria della Fiat di coach Brown nel pomeriggio, stasera Milano ha avuto la meglio dei padroni di casa di Brescia, distrutti dall’Olimpia da un super Nedovic ...

Manovra - Di Maio : “Investimenti per 15 miliardi - più grande piano della storia Italiana. Demonizzati - conti non saltano” : La “Manovra del popolo”, come l’hanno ribattezzata, sarà il “più grande piano di investimenti della storia italiana”. Quindici miliardi tra infrastrutture, digitale e ristrutturazione degli edifici della pubblica amministrazione. Un rischio per i conti pubblici con l’aumento del rapporto deficit/pil al 2,4% per tre anni, con l’immediato aumento dello spread e il calo della Borsa? Secondo Luigi Di Maio, ...

Grazie lo stesso ragazzi! Emozioni - brividi e spirito di squadra : l’Italia fuori dai Mondiali di Volley 2018 a testa alta : L’Italia maschile di pallavolo ci ha fatto innamorare durante i Mondiali di Volley 2018: gli azzurri escono contro la Polonia a testa alta dal torneo iridato, un ‘Grazie’ perciò è doveroso a ognuno di loro! Il sogno dell’Italia della pallavolo che vince proprio in Italia il Mondiale di Volley 2018 era troppo bello per non provare a crederci fino alla fine. Le sei vittorie consecutive della formazione di Blengini ci ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia - riscrivi la leggenda e vola in semifinale! Serve l'impresa d'antologia - asfalta la Polonia e credici : si ... : Questa è la sera del tutto o niente : o si continua a sognare e si vola in semifinale ai Mondiali 2018 di Volley maschile con uno show che riscriverebbe l'antologia di questo sport oppure si torna a ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia - riscrivi la leggenda e vola in semifinale! Serve l’impresa d’antologia - asfalta la Polonia e credici : si lotta fino alla fine : Con la forza della disperazione, con il cuore del leone indomito che non si abbatte, con la grinta dei Gladiatori che scendono nell’arena in battaglia con pochissime possibilità di vittoria ma che ci credono fino alla morte, con gli occhi della tigre e con l’aggressività dei mastini: vincere 3-0 con 15 punti di scarto complessivi, un risultato che ha i connotati dell’impresa mastodontica, che ha le sembianze di un Everest da ...

