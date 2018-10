iPhone può sostituire i documenti di identità? Spunta il brevetto Apple

TVTAP Per iPhone : Si può Scaricare E Installare? Come? : Vuoi Scaricare TVTAP per iPhone? Vuoi installare TVTAP su iPhone? C’è la possibilità di usare, vedere e guardare TVTAP su iOS e iPhone? Facciamo chiarezza! TVTAP su iPhone, iPad e iOS: si può? Su YLU abbiamo parlato più e più volte di TVTAP, un fantastico programma per Android che permette di guardare tutto in streaming gratis. Ne abbiamo parlato […]

Con iOS 12 Puoi Usare iPhone Per Prendere Le Misure : Ecco Come : Come Prendere le Misure con iPhone grazie a iOS 12. Come Usare iPhone per Prendere Misure di distanze, stanze, quadri e oggetti. Misurare distanze con la fotocamera iPhone Ecco Come Prendere le Misure e misurare distanze con iPhone, iOS 12 e app Metro iOS 12 ha introdotto una grande novità su tutti gli iPhone: stiamo […]

Scopri se puoi installare iOS 12 sul tuo iPhone iPad iPod touch Apple : Passare a iOS 12 ma il tuo iPhone iPad o iPod è compatibile ? Il nuovo software Apple sarà disponibile il 17.09 e sicuramente sei pronto a scaricarlo ma... iOS 12 può essere installato sul tuo iPhone ?

Può Apple assemblare iPhone negli USA? Non è solo questione di tasse : Quindi cosa si dovrebbe fare? Ecco la parte dove chiedo una rivoluzionaria rielaborazione della nostra economia globale, salari e standard equi per i lavoratori di tutto il mondo e una ...