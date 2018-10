Invasione di campo prima di Udinese-Juventus | piccolo fan da Cristiano Ronaldo per

sportfair

(Di domenica 7 ottobre 2018) La dolcedidiaccontenta un bambino durante il riscaldamentoè ormai abituato a questi episodi, considerando il numero di volte nel quale gli è capitato di vedere correre, improvvisamente, verso di lui qualche tifoso in. Le invasioni disono all’ordine del giorno per CR7 che ogni volta riesce a comportarsi da signore, comprendendo la voglia dei suoi tifosi di incontrarlo dal vivo e avere il suo autografo sulla sua figurina Panini. L’attaccante portoghese non ha esitato nemmeno un secondo, ha abbracciato il giovanissimo tifoso, ha firmato la figurina che lo ritraeva in maglia bianconera e poi, con una carezza sulla testa, lo ha salutato. Felice e soddisfatto, ilragazzino è uscito dicorrendo per tornare tra le braccia di suo padre. Visualizza questo ...