Intervento Cataratta | costo | complicanze | durata | convalescenza e precauzioni

(Di sabato 6 ottobre 2018) 473 L’diè una operazione che si può effettuare sia privatamente che via ASL, con costi ovviamente diversi. Scopriamo nei dettagli, periodo dida tenere a mente sia pre che post. Sebbene si tratti di una patologia che si manifesta solitamente in età avanzata, in alcuni rari casi può presentarsi anche prima dei 50 anni.dell’die differenze privato-pubblico In questo articolo ci occupiamo di un problema che purtroppo riguarda molte persone. Stiamo parlando della, che colpisce l’occhio danneggiando la vista. Vediamo come si può curare e quali sono i costi dell’. Nel caso in cui si manifestino insieme diversi sintomi della, è bene farsi visitare al più presto da un medico esperto in materia. Come confermato da tutti i medici infatti la ...