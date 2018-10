Inter | Spalletti | Borja Valero un esempio

Inter - Spalletti : 'La musica della Champions bisogna sentirla anche contro la Spal' : MILANO - 'Non abbiamo ancora espresso il nostro massimo e queste vittorie non ci devono far accomodare, anche se ottenute in una competizione unica come la Champions League'. Lo ha detto il tecnico ...

Inter - Spalletti : "Sentirò la musica della Champions anche con la Spal - dobbiamo completare la rimonta" : Il tecnico nerazzurro alla vigilia: "Se i miei non la sentono... Troveremo delle insidie ma sono sicuro che mentalmente saremo pronti"

Inter - Spalletti : 'Con la Spal come in Champions. Turnover? Mi garba poco...' : Inter in esterna a Ferrara, domani sera alle 20.30. Spalletti & c. a caccia della sesta vittoria consecutiva. E a tal proposito il tecnico nerazzurro non vuole sentire scuse: domani, contro la Spal, ...

Inter - Spalletti : “Dobbiamo avere continuità e proseguire questo periodo” : Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa prima della sfida esterna contro la Spal. Il tecnico neroazzurro ha inizialmente parlato di formazione e del periodo che sta attraversando la squadra: “questo fatto del turnover mi garba poco. Io sostituisco i titolari con dei titolari. La rosa è ampia perché doveva essere […] L'articolo Inter, Spalletti: “Dobbiamo avere ...

Spal-Inter - probabili formazioni. Spalletti cambia : Spalletti pensa a qualche cambio di formazione per il posticipo, cambio sulle fasce e dietro può tornare anche Vrsaljiko

L'Inter ha il volto di Nainggolan - ma per Spalletti c'è anche un altro uomo chiave : Ecco quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che evidenzia anche l'importanza di Marcelo Brozovic. 'Destini che Radja Nainggolan ha ribaltato in Olanda, 90 km dalla sua Anversa. Il Ninja è la faccia ...

Inter - conferma di una svolta avvenuta : Spalletti non ha mai avuto... : La Gazzetta dello Sport parla di Inter e spiega come Spalletti abbia a disposizione una squadra più forte rispetto alla passata stagione. 'E poi c'è l'Inter, come direbbe Cattelan. Poi c'è una squadra che si è guardata ...

Inter - Spalletti contro la Spal si affida ancora a Icardi e Nainggolan : L'ottava giornata di campionato si chiuderà con il posticipo allo stadio Mazza di Ferrara tra Spal e Inter. Due squadre che hanno cominciato la stagione con obiettivi ben differenti visto che i padroni di casa puntano ad una salvezza tranquilla, mentre gli ospiti vogliono confermarsi in zona Champions. In classifica i nerazzurri si sono ripresi dopo aver raccolto quattro punti nelle prime quattro giornate, e ora sono terzi a tredici punti, a ...

Inter - Spalletti fa i complimenti a Lozano; il giocatore è seguito da molti top club : Il calciomercato tiene banco, sempre e comunque. Nonostante manchi ancora qualche mese all'inizio della sessione invernale, ogni partita è occasione per discutere a riguardo, sopratutto se questi nomi spuntano dalla competizione per club più affascinante e prestigiosa: parliamo ovviamente della Champions League ed il match sotto la lente è PSV Eindhoven-Inter. La squadra allenata da Luciano Spalletti mercoledì è riuscita a vincere contro gli ...

Inter - Spalletti : "Possiamo crescere ancora"/ Ultime notizie - 1-2 sul PSV : "C'è qualcosa da mettere a posto" : Inter, Spalletti: "Possiamo crescere ancora". Ultime notizie, il commento del tecnico nerazzurro dopo l'1-2 sul PSV: "C'è qualcosa da mettere a posto"(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 18:05:00 GMT)

Inter - Icardi : "Spalletti mi chiede di difendere? Fa il suo lavoro..." : Mauro Icardi è soddisfatto dopo il 2-1 in rimonta al Psv : "Sapevamo che alla fine era una partita da difendere che loro erano molto bravi con i palloni in area - dice ai microfoni di Sky Sport -, ...

Inter - Spalletti : "Abbiamo potenzialità di crescita - complimenti a Nainggolan" : Il tecnico nerazzurro dopo il 2-1 di Eindhoven: "Icardi in area di rigore è un animale ma deve venire più incontro"