Inter | senza Brozovic Spalletti punta su Borja Valero

Psv - Van Bommel : "Abbiamo studiato l'Inter - giocheremo senza paura" : Dodici partite, non una di più. È il curriculum complessivo di Mark van Bommel da capo allenatore: la sua carriera in panchina è cominciata ufficialmente il 4 agosto, con la sconfitta ai rigori nella ...

IAC 2018 - NASA : obiettivo Luna ma senza abbandonare la Stazione Spaziale Internazionale : «Investiamo più soldi che tutte le altre agenzie al mondo messe insieme. E il prossimo anno a Washington contiamo di portare almeno 10.000 persone». È parte dell’intervento di Jim Brindestine, l’amministratore della NASA, intervenuto alla plenary di apertura della 69ª edizione dell’International Astronautical Congress, in corso a Brema nel nord della Germania. Gli Stati Uniti, e quindi la NASA, sembrano aver abbandonato i dubbi sui prossimi ...

Testimone di Geova rifiuta trasfusione : eseguito Intervento senza sangue/ Latina - volontà paziente rispettata : Testimone di Geova rifiuta trasfusione: seguito a Latina un delicato intervento chirurgico senza sangue su paziente 63enne. Sua volontà è stata rispettata.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 11:06:00 GMT)

Inter - fascia senza padrone : dopo Candreva è il momento di Politano : Un giro sull'altalena fa bene a tutti. All'Inter e alla sua fascia destra, che non ha un padrone: tutti titolari, nessun padrone assoluto e buon per Luciano Spalletti, che adesso si gode il miglior ...

Spoiler Una Vita : scandalo ad Acacias 38 - Celia da un'Intervista senza vestiti : Le anticipazioni delle nuove puntate [VIDEO]di Una Vita, in onda a novembre su Canale 5, svelano che Ursula Dicenta decidera' di vendicarsi dei vicini dopo essere stata pubblicamente umiliata. La nuova dark lady, infatti, prima minaccera' Lolita, poi rivolgera' la sua attenzione verso Celia Alvarez Hermoso. Una Vita, anticipazioni: Ursula vuole vendicarsi dei vicini Celia diventera' la protagonista delle puntate di novembre di Una Vita. Tutto ...

L'Intervista - Massimo Giletti senza filtri sull'addio alla Rai : "Ecco a chi ho dato fastidio" : Due anni fa la rottura professionale tra il giornalista, oggi volto di punta di La7, e il servizio pubblico

L'ultimo trailer di Death Stranding conferma la presenza dell'attrice che ha Interpretato Quiet? : L'ultimo trailer di Death Stranding ha, come da tradizione, generato più dubbi che risposte ma mentre tutti si domandano chi sia l'Uomo dalla Maschera d'Oro e cosa sia la creatura a lui legata il filmato potrebbe nascondere un dettaglio che rischia di passare inosservato.Sam, il personaggio interpretato da Norman Reedus, trasporta un individuo il cui viso viene mostrato per pochissimi secondi ma, come riportato da Gamepur, questi secondi sono ...

Contromano sulla Statale 7 - Intercettati dai vigili urbani - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : Contromano sulla Statale 7, all'altezza dell'uscita del centro commerciale Auchan, in direzione Taranto, è stata fermata una Hyundai dai vigili urbani che hanno scongiurato l'eventualità che avvenisse ...

Inter senza terzini destri col Tottenham : ecco la soluzione studiata da Spalletti [FOTO] : D’Ambrosio e Vrsaljko ko, Luciano Spalletti è stato costretto a reinventarsi l’Inter in vista dell’esordio in Champions League col Tottenham L’Inter deve necessariamente voltare pagina dopo la pessima gara giocata contro il Parma. Una sconfitta che ha denotato le solite lacune caratteriali, oltre alla difficoltà ad andare in rete. Adesso c’è il Tottenham da affrontare, squadra senz’altro molto temibile. ...

Inter-Parma : l'arbitro Manganiello bocciato senza appello. Le pagelle e il web non perdonano. #VARgogna : Gazzetta dello Sport 4,5: Sul mani di Dimarco si fida di Rocchi e fa molto male. Prima non aveva sanzionato nemmeno con il fallo un'entrataccia di Gagliardini, poi non vede che Handanovic è impallato ...

LIVE Inter-Parma - Serie A in DIRETTA : 0-0 - nerazzurri senza Icardi! Giocano Keita e Nainggolan : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter-Parma, incontro valevole per il quarto turno del campionato di Serie A 2018-2019. L’Inter ha finora perso per 2-2 contro il Sassuolo, pareggiato in casa col risultato di 2-2 contro il Torino e vinto per 0-3 a Bologna. Il Parma, invece, dopo il 2-2 iniziale con l’Udinese, ha subito due sconfitte contro SPAL e Juventus. Queste le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro ...

La ministra Lezzi : senza reddito di cittadinanza l'Intero governo può avere problemi : ROMA - 'In manovra non transigerò sul reddito di cittadinanza, e non solo per il Sud. Su questo Tria ci deve ascoltare. Non si tratta di far cadere il ministro dell'Economia, se dovesse saltare il reddito di cittadinanza l'intero governo avrebbe dei problemi'. Lo dice la ministra Barbara Lezzi a Radio anch'io . E aggiunge: 'Noi non diciamo tutto e subito, ci ...

Conte - senza Intervento molti morti : ANSA, - ROMA, 12 SET - "senza l'intervento concreto e diretto" della nave Diciotti della Guardia Costiera italiana, molti dei migranti soccorsi "sarebbero morti". Lo ha detto il presidente del ...

Asportato tumore al fegato senza aprire l'addome - incredibile Intervento a Torino : Immaginate l'asportazione del 70% del fegato senza aprire l'addome. È questo l'intervento rivoluzionario, che riduce il dolore post operatorio e migliora la fase di degenza dei pazienti. La Chirurgia ...