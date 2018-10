Inter | altro che Banega o Vidic | Ausilio si gode i colpi e punta altri affari a zero

L'Inter ha il volto di Nainggolan - ma per Spalletti c'è anche un altro uomo chiave : Ecco quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che evidenzia anche l'importanza di Marcelo Brozovic. 'Destini che Radja Nainggolan ha ribaltato in Olanda, 90 km dalla sua Anversa. Il Ninja è la faccia ...

Francia - Macron perde un altro pezzo : lascia il ministro dell'Interno Collomb : Settantuno anni, l'ex 'barone' socialista era la figura del "saggio" e dell'uomo esperto della vecchia politica entrato a far da chioccia ai giovani della Republique en Marche. All'iniziativa di ...

Trapianto di faccia - dramma rigetto : adesso serve un nuovo donatore per un altro Intervento : Purtroppo l'entusiasmo iniziale ha lasciato spazio a una certa delusione. All'ospedale Sant'Andrea e negli ambienti sanitari aleggia la tristezza per le conseguenze del primo Trapianto di faccia ...

Inter - altro che Icardi : è Skriniar il top player della rosa - urge il rinnovo : Nell'Inter di Luciano Spalletti che ha cambiato diversi uomini rispetto all'ultima stagione, c'è un giocatore che, invece, è praticamente sempre stato in campo. Si tratta del centrale slovacco, Milan Skriniar, che lo scorso anno ha giocato tutte e trentotto le partite di campionato. In questa stagione, invece, il giocatore è stato tenuto a riposo solo all'esordio contro il Sassuolo, nel match perso al Mapei Stadium per 1-0, a causa di un ...

L'ultima volta dell'Inter in Champions League era tutto un altro mondo : Otto anni sono passati dalL'ultima partecipazione dell'Inter alla Champions League. Era il 14 settembre 2011 quando alla prima uscita ufficiale la squadra, allora guidata da Gian Piero Gasperini, perse a San Siro contro i turchi del Trabzonspor. Per il tecnico ora all'Atalanta la vita in nerazzurro

Migranti - Giuseppe Conte tuona; se non vogliamo un altro caso Diciotti - l’EU deve Intervenire : Conte: ‘Risposta Ue se non vogliamo un altro caso Diciotti’. Kurz: ‘Italia non ha motivo di agitarsi su passaporti’ “Se non vogliamo un altro caso Diciotti abbiamo bisogno di una risposta europea: ho rappresentato la premura del mio Paese che si facciano maggiori investimenti nel Nord Africa”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa con il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ...

Inter-Parma - un altro flop nerazzurro : la beffa dell’ex Dimarco - o forse era Roberto Carlos? : Inter ancora una volta a “mezzo servizio”, il primo tempo è stato regalato ad un ottimo Parma che si è difeso ed ha vinto la gara nel finale L’Inter di Luciano Spalletti non ingrana. Anche oggi contro il Parma, di fronte ad un San Siro gremito, la squadra nerazzurra ha mostrato alcune lacune non da poco, perdendo nel finale la gara contro i parmigiani. Il primo tempo, un po’ come accaduto a Bologna, è stato ...

Perché Scampia è anche altro : Intervista a Giuseppe Fontanella - direttore artistico dello Scampia Music Fest : ... lo Scampia Short Film Competition è strettamente legato al luogo dove abbiamo scelto di organizzare il Festival: ci interessava scovare differenze e analogie tra le varie periferie del mondo, ...

Happy Casa - altro match Internazionale con i turchi del Sakarya : BRINDISI - Anche una partita per raccogliere fondi destinati a scopi benefici nella marcia di avvicinamento al campionato di Happy Casa Brindisi, reduce dalla prima uscita vittoriosa a Bari contro la ...

La giornata nera della viabilità : in autostrada altro veicolo a fuoco e scontro tra due tir - code Interminabili sull'A14 e sulla SS16 : A rendere ancora più critica una giornata decisamente da bollino nero altri due episodi di cronaca. Il primo un incidente tra due tir, senza conseguenze per gli autisti, avvenuto intorno alle 14 tra ...

LIVE Inter-Lione 0-0 : Handanovic - altro miracolo : LA CRONACA: 40' - Mariano Diaz parte da centrocampo, fuga palla a piede, calcia, ma c'è Handanovic, che mette in angolo 39' - Ammonizione per Diop: fallo su Lautaro. Punizione Inter 38' - Lautaro ...

Razzismo - il dossier del ministero dell'Interno : altro che emergenza - il rischio emulazione : Parlare di 'emergenza Razzismo' in Italia è a dir poco da esagitati, ma negli uffici del ministero dell'Interno sono comunque sotto stretta osservazione tutta una serie di episodi che negli ultimi ...

ASUS rilascia un altro Interessante aggiornamento per ZenFone 5 (ZE620KL) : ASUS rilascia un piccolo ma interessante aggiornamento per ZenFone 5 (ZE620KL): miglioramenti per la fotocamera e nuove gesture per la navigation bar L'articolo ASUS rilascia un altro interessante aggiornamento per ZenFone 5 (ZE620KL) proviene da TuttoAndroid.

International Champions Cup : è derby Arsenal-Chelsea - un altro pareggio vale 3 - 55 : Per la cronaca, l'ultimo successo del Chelsea sull'Arsenal risale praticamente a un anno fa: il 22 luglio del 2017, sempre in amichevole, i Blues vinsero 3-0, risultato che replicato nella prossima ...