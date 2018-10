Inghilterra | maestra elementare chiede ai bambini di scrivere lettere d' amore omosessuali

Blastingnews

(Di sabato 6 ottobre 2018) In, in un istituto scolastico di Warrington, unaha inventato un gioco per insegnare ai suoi alunni ad accettare le diversita' del genere umano, tra cui anche le coppie. L'esercizio consisteva nellouna lettera d'gay, una missiva che avrebbe dovuto contenere apprezzamenti particolari per un'altra persona dello stesso sesso.agli alunni diuna lettera gay L'esercizio è stato ripreso dalla BBC e pubblicato sui social network. Nel video, gli alunni della ScuolaBewsey Lodge in Uk VIDEO, prendono parte a una lezione di inglese che ha come tema l'idea del matrimonio: viene così letta una storia di un immaginario Principe Henry che vuole sposarsi con il suo compagno Thomas. Aipoi viene chiesto diuna lettera in prima persona, facendo finta di essere il ...