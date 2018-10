Infortunio Romagnoli | tegola Milan | si ferma il difensore

calcioweb.eu

: Infortunio Romagnoli: problema fisico, in dubbio per Milan-Chievo - CalcioNews24 : Infortunio Romagnoli: problema fisico, in dubbio per Milan-Chievo - F7derico : L’infortunio inventato di Romagnoli per non andare in nazionale...?? - TeoBellan : Sempre una al #Milan... Che poi quando leggo che si tratta di un infortunio leggero, già mi immagino 2 settimane di… -

(Di sabato 6 ottobre 2018)– Attesa per le gare valide per la giornata del campionato di Serie A, ilnon può sbagliare nel match davanti al pubblico amico contro il Chievo ma non arrivano buone notizie per Gennaro Gattuso,per il. Il calciatore delha accusato un lieve fastidio fisico ed è in dubbio.effettuerà un test domani mattina in vista del Chievo e la decisione potrebbe essere quella di non rischiarlo.