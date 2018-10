Infortunio Romagnoli – Il difensore del Milan in dubbio per la partita contro il Chievo

sportfair

(Di sabato 6 ottobre 2018) Problema fisico per, inper lafra: domani il test decisivo per verificare le condizioni del, in alternativa è pronto Zapata Durante l’allenamento della vigilia di, ilcentrale dei rossoneri, Alessio Romangoli, ha accusato un problema fisico. Le condizioni del capitano delverranno valutate con maggior precisione nella mattinata di domani, nella quale è previsto l’ultimo test di rifinitura prima delladel pomeriggio. Con Caldara già ai box, Gattuso non sembra voler rischiare e, senon dovesse essere pronto al 100% è già pronto Zapata per prendere il suo posto. L'articolo– Ildelinper lail: già pronta l’alternativa SPORTFAIR.