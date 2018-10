Infortunio Brozovic Ultime notizie Inter | tegola per Spalletti | il croato salta la Spal

Infortunio Brozovic - il croato non sarà convocato per il match contro la Spal [DETTAGLI] : Marcelo Brozovic, calciatore dell’Inter, non sarà disponibile per il match di domani sera contro la Spal a causa di un problema fisico. Il centrocampista croato, infatti, ha subito una leggera distrazione muscolare. È verosimile che Brozovic rimanga ad Appiano nelle due settimane di sosta, rinunciando alla convocazione della Nazionale di Dalic per curarsi al meglio e rimettersi in sesto in vista del trittico complicatissimo che ...