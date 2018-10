Incidente mortale in Brianza | travolte due persone | a piedi dopo l' alcol test

Incidente mortale a Castelfranco Emilia - Paolo Grego era ciclista esperto : Castelfranco Emilia , Modena, , 5 ottobre 2018 - L'impatto con la bicicletta è stato violentissimo. L'auto, una Polo bianca guidata da un ragazzo di 23 anni , procedeva da Castelfranco verso Sant'...

Incidente mortale in piazza Vittoria : BOLZANO . Tragico Incidente questo pomeriggio, attorno alle ore 17, in piazza Vittoria. Secondo le prime informazioni una donna di 40 anni è stata centrata da un camion all'altezza delle strisce ...

Incidente mortale - Alberto Carella non ce l’ha fatta : impatto fatale in sella alla sua moto : Un tragico sabato già dalle prime ore della mattina quello di oggi, 29 settembre 2018. Un gravissimo Incidente stradale, in Campania, ha portato alla morte di un giovanissimo ragazzo di ventitré anni. Un terribile schianto nella tarda mattinata a Palma Campania – provincia di Napoli -, dove per motivi da accertare si sono scontrati frontalmente un’automobile ed una motocicletta in via Tavernanova, proprio in periferia della città. ...

Incidente mortale sul viadotto Nino Avola a Modica : Un Modicano di 24 anni e' morto stasera in un Incidente stradale avvenuto sul viadotto Nino Avola. Tre le auto coinvolte e due feriti.

Incidente mortale a Polpenazze sul Garda : Scontro fatale sul Garda poco dopo le 8 di questa mattina. Incidente In via Lago lucone un'auto e una moto si sono scontrate alle 8.04. A nulla sono serviti i soccorsi; uno dei due uomini, il ...

Lady Diana era incinta di Dody al Fayed al momento dell'Incidente mortale? : Ventuno anni fa moriva tragicamente Lady Diana. Il 31 agosto 1991 la Principessa del Galles, moglie del Principe Carlo, perse la vita in un drammatico incidente stradale sotto il ponte de l"Alma a Parigi. Con lei morì l"amante Dodi Al-Fayed e l"autista.Per anni e ancora tutt"oggi in molti teorizzano tesi complottiste e cospiratorie che parlano di omicidio vero e proprio, e non di morte accidentale per un errore del guidatore, risultato peraltro ...

Incidente mortale a Vicoforte - la testimonianza di Federico Ferrero : "È stato straziante" : ancora sotto shock l'intera comunità monregalese per l' Incidente verificatosi venerdì 21 settembre sulla strada statale 28 , quando una donna francese di 68 anni, Viviane Babando , è stata travolta ...

Incidente mortale di Speziale : si è costituito il presunto pirata della strada : FASANO - Avrebbe un nome e un cognome il presunto pirata della strada che all'alba della vigilia di Ferragosto era alla guida di un furgone che ha travolto e ucciso il 19enne fasanese Giuseppe Vinci. ...

Napoli - Incidente mortale a Fuorigrotta : scooter contromano travolto da automobile : Nelle immagini della videosorveglianza si vede l'automobile che arriva a velocità sostenuta e falcia lo scooter, che stava procedendo contromano. Un impatto devastante, che non ha lasciato scampo al ...

Incidente mortale sul Foscagno : ecco chi è la vittima : E' un turista di nazionalità ungherese la vittima dell'Incidente mortale avvenuto ieri pomeriggio sul passo del Foscagno. Incidente mortale: la dinamica I carabinieri della compagnia di Tirano stanno ...

Pontedera - Incidente mortale : muore 40enne dipendente della Piaggio - Ultime Notizie Flash : A Pontedera in un incidente mortale ha perso la vita un uomo di 40 anni, dipendente della Piaggio e residente a Pisa

Le notizie più importanti di oggi : la mossa dell’Inter - l’Incidente mortale ed il terremoto in Serie B : Le notizie più importanti di oggi – L’Inter punta ad un regista di centrocampo e Ausilio è in movimento per arrivare all’obiettivo. Il direttore sportivo dei nerazzurri continua a monitorare il mercato e va a caccia di un calciatore dalle caratteristiche simili al croato del Real Madrid. L’Inter tenterebbe sin da gennaio, vista la volontà del giocatore, un nuovo assalto a Modric, così da completare il centrocampo, Real ...

Incidente mortale alle porte di Siracusa : morto il 27enne Davide Artale : Incidente stradale mortale alle porte di Siracusa. A perdere la vita e' stato il 27enne Davide Artale che era in auto con Maurice Gomis

Guanzate - Incidente mortale : 3 giovani ragazzi deceduti/ Ultime notizie - auto esce di strada poi si ribalta : Guanzate, incidente mortale: 3 giovani ragazzi deceduti. Ultime notizie, auto esce di strada poi si ribalta, forse l'alta velocità la causa che ha causato la tragedia(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 08:52:00 GMT)