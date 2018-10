In Emilia Romagna rinascono i mulini storici

Smog - Wwf : “Non arretrare sullo stop ai diesel Euro 4 in Emilia-Romagna” : “Il Wwf esorta i sindaci a non arretrare sulle limitazioni alla circolazione delle vetture diesel. Non si possono più ignorare alcuni dati: la Pianura Padana è l’area più inquinata d’Italia, che conta 91mila decessi prematuri all’anno causati dall’inquinamento atmosferico”. Lo sottolinea il delegato Wwf per l’Emilia-Romagna, Enrico Ottolini, dopo l’iniziativa di alcuni sindaci del Bolognese che non ...

Alluvione Emilia Romagna : Immergas apre nuovo Centro ricerche : La Immergas ha inaugurato il nuovo Centro ricerche e Sviluppo, realizzato in meno di due anni con un investimento di 6 milioni di euro, nella sede centrale a Lentigione di Brescello, nonostante lo stop ai lavori imposto dall’esondazione del torrente Enza il 12 dicembre 2017, che causo’ decine di milioni di danni. In occasione dell’apertura, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha apprezzato il polo ...

Infrastrutture : Toninelli - in Emilia Romagna 325 - 8 mln in contratto Anas : Roma, 3 ott. (AdnKronos) - La manutenzione e la messa in sicurezza delle strade esistenti è "la priorità di questo ministero" e per la Regione Emilia-Romagna, nel contratto di programma Anas 2016-2020 risultano finanziate opere per 325,87 milioni di euro e programmate 367,93 milioni di euro. A rifer

Infrastrutture : Toninelli - in Emilia Romagna 325 - 8 mln in contratto Anas (2) : (AdnKronos) - "Siamo coscienti - ha proseguito Toninelli - dell’importanza di favorire lo scambio di merci del distretto ceramico con l’Europa e in questa direzione ricordiamo che sono in corso di completamento i lavori di un’opera attesa da molto tempo, lo scalo merci ferroviario di Marzaglia che e

Febbre del Nilo - due nuove vittime in Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia : A Ferrara è morto un uomo di 89 anni per complicanze cardiocircolatorie dopo aver contratto encefalite da virus West Nile. Si tratta della nona vittima di Febbre del Nilo dall'inizio dell'anno nella provincia. In Friuli è morto un cinquantottenne: si tratta del primo decesso all'ospedale di Udine.Continua a leggere

L'Emilia Romagna del cibo e del vino di scena ad Enologica 2018 : Roma, 2 ott., askanews, - Conferme e soprattutto molte novità per l'edizione 2018 di 'Enologica', il Salone del vino e del prodotto tipico delL'Emilia Romagna, l'evento capace di unire il vino e il ...

Smog Emilia-Romagna : si fermano anche gli Euro 4 : Scattano da oggi, anche in Emilia–Romagna, le limitazioni alle emissioni per migliorare la qualità dell’aria. Scatta il blocco alla circolazione nei Comuni che hanno sottoscritto il Pair 2020 degli autoveicoli veicoli diesel fino all’Euro 4, benzina fino all’Euro 1 e i ciclomotori pre-Euro. I divieti si applicano in via ordinaria dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle 18,30, e nelle domeniche ecologiche e si estendono alle altre ...

DIESEL EURO 3 : BLOCCO DA OGGI IN VENETO - LOMBARDIA ED Emilia ROMAGNA/ Ultime notizie - Milano riapre l'Area C : DIESEL EURO 3: BLOCCO da domani in LOMBARDIA, VENETO ed EMILIA. Ultime notizie, deroghe in Piemonte, dove le misure anti-inquinamento sono state "posticipate". Come annunciato, da OGGI 1 ottobre è partito il piano anti smog concordato fra le regioni della Pianura Padana, e cioè EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA e VENETO, destinato a rimanere in vigore fino al 31 marzo 2019. Un piano massiccio che fermerà ben tre milioni di vetture DIESEL EURO 3. In ...

Smog - Emilia Romagna : dal 1 Ottobre tornano le misure per la qualità dell’aria : Allentare la presa dello Smog sulle città dell’Emilia-Romagna, sostenendo misure per la mobilità sostenibile e limitando la circolazione dei veicoli più inquinanti, per una battaglia a tutela della salute delle persone e dell’ambiente. Che passa, nel primo caso, dal bus gratuito per gli abbonati al sistema ferroviario regionale, gli eco-bonus fino a 10 mila euro per la rottamazione dei veicoli commerciali diesel fino a euro 4 e il ...

Virus del Nilo Occidentale : in Emilia-Romagna - 2 casi nell’ultima settimana : Nuovo aggiornamento della situazione relativa al Virus del Nilo Occidentale in Emilia-Romagna: da venerdì scorso si sono registrati 2 casi, uno di forma neuro-invasiva e l’altro febbrile, entrambi nel modenese. Invariati i decessi. Il quadro riepilogativo alle ore 9 di oggi, è il seguente: 18 i decessi (rispettivamente, 1 in provincia di Piacenza, 3 Modena, 3 Bologna, 8 Ferrara, 3 Ravenna) e 97 i casi di forme neuro-invasive (2 Piacenza,1 ...

Smog - Emilia Romagna : 4 milioni per “rottamare” i veicoli diesel fino all’Euro 4 : Quattro milioni per “rottamare” i veicoli commerciali diesel fino all’Euro 4 di micro, piccole e medie imprese dell’Emilia-Romagna. E’ la somma stanziata dalla Regione per incentivare il rinnovo dei mezzi in circolazione: in arrivo a ottobre, con un bando, un eco-bonus da 4 a 10mila euro per l’acquisto di veicoli nuovi a minore impatto ambientale Euro 6: ibridi benzina-gpl, benzina-metano e benzina-elettrici ...

Divieto camini e stufe a pellet dal 1° ottobre in Emilia Romagna : i comuni interessati dalla nuova legge sul riscaldamento domestico : L'inverno degli abitanti della regione Emilia Romagna potrebbe essere molto diverso rispetto a quello degli anni precedenti. Dal 1° ottobre scatta infatti il Divieto di accensione dei camini all'...

Emilia Romagna Lgbt : se il reato di opinione sarà legge : Tradotto può significare corsie privilegiate nel mondo del lavoro per le persone omosessuali e transessuali e immunità professionali invidiabili: se tu dirigente scolastico di un istituto paritario ...

Il 29 e 30 settembre torna Caseifici Aperti in Emilia Romagna : Roma, 26 set., askanews, - Sabato 29 e domenica 30 settembre torna Caseifici Aperti, il week end alla scoperta del mondo del Parmigiano Reggiano con eventi, visite guidate e degustazioni. Cinquanta ...