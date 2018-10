Impegno della Lombardia a valorizzazione territori e microeconomie di filiera

Lombardia : Impegno della Regione per valorizzazione piccoli comuni : 'I prodotti agroalimentari tipici in Lombardia sono benzina per l'economia locale e per le filiere -spiega l'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi Fabio Rolfi-. Nei piccoli comuni ...

Lombardia : Impegno della Regione per valorizzazione piccoli comuni (3) : (AdnKronos) - "I prodotti tipici aiutano a tener vivi territori che altrimenti si spopolano -commenta l'assessore al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni-. La difesa del suolo passa anche dalla valorizzazione dei prodotti locali. Per farlo servono consapevolezza delle potenzialità che abbiam

Lombardia : Impegno della Regione per valorizzazione piccoli comuni (2) : (AdnKronos) - "E' necessario dunque -prosegue Rolfi- adottare politiche differenziate per le piccole realtà, anche a livello burocratico e, come Regione, ci impegniamo su questo fronte. Ma l'altro grande tema su cui vogliamo ottenere risultati concreti è il connubio tra agroalimentare e turismo. Bis

Lombardia : Impegno della Regione per valorizzazione piccoli comuni : Milano, 4 ott. (AdnKronos) - Valorizzare i piccoli comuni lombardi e le loro produzioni in sinergia con i sindaci e le organizzazioni di rappresentanza, per dare sviluppo ai territori. E' l'impegno preso dagli assessori della Regione Lombardia Pietro Foroni (Territorio e Protezione civile), Fabio Ro

Sport e Impegno sociale nel DNA della Maratona di Palermo : Sport e impegno sociale nel DNA della Maratona di Palermo Una XXIV Maratona di Palermo sempre più attenta alle problematiche sociali. Il 18 novembre a Fasted Palermo Onlus si affiancherà anche l'...

Manovra - Giovanni Tria si piega a Matteo Salvini? Fonti della Lega : 'L'Impegno del ministro' : Uno dei partecipanti alla riunione ha spiegato: 'Il ministro Tria ha preso atto della volontà politica della Lega e del Movimento 5stelle di realizzare formule importanti di cambiamento, dal reddito ...

Allo stadio "Bernicchi" festa tra sport e Impegno sociale nel torneo "quadramentale" per celebrare i 40 anni della legge Basaglia e i 30 anni della cooperativa la Rondine : Davvero bella la festa tra sport e impegno sociale vissuta stamattina Allo stadio comunale "Corrado Bernicchi" per la disputa del torneo di calcio a otto "QuadraMentale", organizzato per celebrare i 40 anni dall'approvazione ...

Allo stadio "Bernicchi" festa tra sport e Impegno sociale nel torneo "quadramentale" per celebrare i 40 anni della legge Basaglia e i 30 ... : ... insieme alla presidente della cooperativa Asad Liana Cicchi , che hanno ulteriormente sottolineato con la propria presenza la vicinanza dell'amministrazione comunale e del mondo della cooperazione ...

La voce della Politica Fondi comunitari - Lezzi : 'nessun rischio di disImpegno per la Basilicata' : Nessun rischio di disimpegno dei Fondi comunitari della Regione Basilicata. Lo stato di avanzamento dei programmi è più che positivo ed è in linea con i target imposti dalla Commissione europea. È ...

Terremoto - sopralluoghi senza sosta. A Montecilfone i residenti della zona rossa chiedono Impegno alla Regione per l'abbattimento del ... : La paura del Terremoto non dà tregua al Molise . Ieri pomeriggio la scossa di 3.3, avvenuta alle 17.54, a 4 chilometri da Montecilfone e, distintamente avvertita dalla popolazione, nei paesi del ...

Versiliana 2018 - torna la festa del Fatto. Padellaro : “Dopo 9 anni manteniamo l’Impegno di fare un giornale indipendente” : Dal 30 agosto al 2 settembre torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta la festa della società editoriale Il Fatto. Il programma, ricco di eventi, è stato presentato nella sala consiliare del Comune di Pietrasanta: “Siamo al nono anno della festa del Fatto Quotidiano – spiega Antonio Padellaro, editorialista del Fatto Quotidiano – abbiamo un programma che preparerà sicuramente la stagione politica autunnale. Programma al quale ha ...

La Figc : “Impegno in tv di Pirlo non in linea con le esigenze della Nazionale” : Andrea Pirlo è stato accostato alla Nazionale nelle scorse settimane, ma tutto saltò a causa del suo impegno televisivo che non si integrava con quello chiesto dalla Figc “Con Andrea Pirlo era stato avviato un discorso. Ho parlato solo una volta con lui, con l’accordo di scambiarci le situazioni contrattuali, ma poi il suo impegno televisivo per la Champions League non ci sembrava in linea con le esigenze della federazione, per ...

Al via il "Festival della canzone d'Impegno!" : Manca meno di una settimana e Castagnole Lanze si prepara a diventare punto di riferimento di tanti appuntamenti nel nome della musica, tra canzoni d'autore e rock, musica indipendente e rap, suoni ...