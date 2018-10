Il Senato dà l' ok | Kavanaugh alla Corte Suprema

Kavanaugh ha i voti per la Corte Suprema/ Ultime notizie Usa : Senatore pronto a rientrare da matrimonio figlia : Kavanaugh ha i voti per la Corte Suprema. Ultime notizie, oggi è il giorno: l’elezione in serata dopo aver ottenuto la maggioranza ieri in senato, 51 a 49(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 15:45:00 GMT)

Corte suprema Usa - Kavanaugh verso la conferma : primo ok del Senato : Il Senato Usa, controllato dai repubblicani, ha approvato con un voto procedurale la chiusura del dibattito sulla nomina alla Corte suprema del giudice Brett Kavanaugh, nella bufera per le accuse di ...

Primo sì del Senato per Kavanaugh alla Corte Suprema. Trump : "Molto orgoglioso" : L'analisi sottolinea piuttosto la sua mancanza di imparzialità politica. "I repubblicani della commissione Giustizia del Senato si sono rifiutati di richiedere tutti i documenti potenzialmente ...

KAVANAUGH SI DIFENDE SU WSJ : “INDIPENDENTE E IMPARZIALE”/ Trump - ultime notizie : oggi il voto in Senato : Brett KAVANAUGH, Trump lo DIFENDE: "accuse di stupro totalmente non corroborate". ultime notizie, caos negli Usa per il rapporto Fbi: oggi il voto decisivo in Senato(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 11:35:00 GMT)

Kavanaugh - oggi primo voto al Senato sulla nomina alla Corte Suprema - : Al voto precedurale previsto per oggi seguirà quello definitivo previsto per domani. Ancora da sciogliere la riserva di tre Senatori repubblicani. Intanto lo stesso Kavanaugh ribadisce il suo impegno ...

Senatore Rep salterà voto su Kavanaugh : 2.16 Un Senatore rep. potrebbe saltare il voto sulla conferma di Kavanaugh alla Corte Suprema Usa,prevista sabato,perché impegnato con il matrimonio della figlia.Si tratta di Steve Daines del Montana, che "accompagnerà la figlia all'altare" ad ogni costo,indioendentemente dal voto, ha fatto sapere un suo portavoce. Il Grand Old Party (Gop), che al Senato ha 51 voti su 100non può permettersi una defezione e sull'onda delle accuse di molestie ...

L’FBI ha completato la sua indagine sul giudice Kavanaugh e i documenti sono stati inviati al Senato : L’FBI ha completato la sua indagine sul giudice Brett Kavanaugh e ha inviato alla Casa Bianca un resoconto scritto dei colloqui avuti con le nove persone sentite. La Casa Bianca, a sua volta, ha inviato i documenti al Senato, che The post L’FBI ha completato la sua indagine sul giudice Kavanaugh e i documenti sono stati inviati al Senato appeared first on Il Post.

Via libera al giudice Kavanaugh - adesso la parola passa al Senato : New York - Colpo di scena al Senato, nella battaglia su Brett Kavanaugh . La nomina del giudice alla Corte Suprema è stata approvata dalla Commissione Giustizia, per essere sottoposta al voto dell'...

Senato a Trump : Fbi indaghi su Kavanaugh : "Ho ordinato all'Fbi di condurre un'indagine supplementare per aggiornare i file del giudice Kavanaugh,come chiesto dal Senato". Lo annuncia Trump. L'indagine deve concludersi entro 7gg e limitata alle attuali accuse credibili. Intanto i repubblicani hanno accolto la richiesta del Senatore Flake di rinviare di 7 giorni il voto in Aula. E Mark Judge,compagno di liceo di Kavanaugh ha detto che collaborerà con l'Fbi se necessario: lui era alla ...

KAVANAUGH - PRIMO SÌ DEL Senato : CORTE SUPREMA SI AVVICINA/ Ultime notizie - Trump : "Sostituirlo? Mai pensato" : KAVANAUGH, udienza al SENATO: parla la sua principale accusatrice Christine Blasey Ford che ripercorre il tentativo di stupro del giudice. Trump prende posizione.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 23:48:00 GMT)

Giudice Kavanaugh - primo ok al Senato. Indagine lampo su abusi sessuali : NEW YORK - È un caso che ha diviso l'America in due quello della nomina del Giudice Brett Kavanaugh alla Corte Suprema. Il Giudice designato da Donald Trump per l'Alta corte, censore dei consumi, noto ...

Kavanaugh incassa primo via libera - ora la 'palla' passa al Senato : Il giudice Brett Kavanaugh designato da Donald Trump per la Corte Suprema incassa il primo sì in commissione Giustizia al Senato. Sulla conferma pende la proposta di rinviare di una settimana il voto ...

Kavanaugh : Trump - spetta al Senato gestire il voto

Kavanaugh : commissione giustizia approva - ora al Senato