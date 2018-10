IL SEGRETO | cosa succede l’8 e il 9 ottobre 2018 Anticipazioni puntata

IL SEGRETO - cosa succede sabato 6 ottobre 2018 / Anticipazioni puntata : Anticipazioni Il SEGRETO di sabato 6 ottobre 2018: Consuelo e Prudencio tornano dal viaggio e consegnano a Graciano Larraz una lettera di suo figlio Horacio… Carmelo è molto in ansia per Severo Santacruz, ma Adela non gli permette di andare da lui e gli consiglia di rispettare il desiderio di solitudine espresso dall’amico. Intanto Irene si presenta da Severo e gli conferma che quello che ha in braccio è suo figlio Carmelito, ...

Il SEGRETO anticipazioni : cosa vuole FERNANDO da EMILIA e ALFONSO? : L’inaspettato e improvviso ritorno di FERNANDO Mesia (Carlos Serrano) monopolizzerà le prossime puntate italiane de Il Segreto: arrivato a Puente Viejo per fare le veci di Francisca Montenegro (Maria Bouzas), sparita nel nulla dopo avergli dato una delega con pieni poteri, il figlio del defunto Olmo (Iago Garcia) inizierà ad interessarsi in particolar modo a EMILIA Ulloa (Sandra Cervera) e Alfonso Castañeda (FERNANDO Coronado), i suoi ex ...

Il SEGRETO anticipazioni : ecco cosa succederà a FINE OTTOBRE 2018 : cosa succederà nelle puntate de Il Segreto in onda su Canale 5 a FINE OTTOBRE 2018? ecco il nostro post su tutte le anticipazioni principali della telenovela ambientata a Puente Viejo… Nazaria sparisce nel nulla. Certa che sia stata lei a riferire al Generale Perez De Ayala (Chema Adeva) dei giorni che ha passato nel bordello, Fe (Marta Tomasa Worner) darà appuntamento a Nazaria (Cayetana Cabezas) in un orario notturno per chiarire ogni ...

IL SEGRETO - cosa succede venerdì 5 ottobre 2018? Anticipazioni puntata : Anticipazioni Il SEGRETO di venerdì 5 ottobre 2018: Carmelo pensa che il bambino di Irene non potrebbe mai essere il figlio di Severo. Nicolas si prepara al processo contro Dos Caras… Emilia giunge trafelata da donna Francisca e le fa vedere una lettera appena ricevuta e che lei considera di vitale importanza: l’ha scritta Maria! I braccianti di Larraz fissano la data dell’esecuzione della Montenegro. Mauricio vorrebbe ...

IL SEGRETO - cosa succede giovedì 4 ottobre 2018 / Anticipazioni puntata : Anticipazioni Il SEGRETO di giovedì 4 ottobre 2018: Graciano Larraz e i suoi uomini hanno condannato a morte Donna Francisca. Raimundo, Saul e Pudencio desiderano aiutare Francisca a fuggire da Puente Viejo ma la Montenegro, temendo che possano condannare a morte anche loro, li prega di non fare passi azzardati. Consuelo ipotizza una soluzione e sia Prudencio che Julieta ritengono che l’idea sia ottima… Da non perdere: diventa fan ...

IL SEGRETO - cosa succede mercoledì 3 ottobre 2018 / Anticipazioni puntata : Anticipazioni Il SEGRETO di mercoledì 3 ottobre 2018: puntata pomeridiana su Canale 5 – Irene riceve la visita di una suora, alla quale chiede la verità sulla sparizione di suo figlio. Larraz annuncia a Donna Francisca che potrebbe essere accusata e condannata a morte. puntata in prima serata su Rete 4 – Francisca si trova sempre prigioniera di Graciano, il quale pensa di servirsene come ostaggio per una sua eventuale fuga. ...

IL SEGRETO : cosa succede martedì 2 ottobre 2018 / Anticipazioni puntata : Anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 2 ottobre 2018: Dolores, ormai ossessionata dalle sue nozze, prova fastidio per il poco interesse dei paesani verso il matrimonio tra lei e Tiburcio. Gracia a quel punto chiede a tutti i suoi amici di interessarsi all’evento, in modo da non doversi sorbire solo lei le lamentele della suocera… Emilia minaccia Alfonso di cacciarlo di casa se non rinuncia all’idea di farsi giustizia da ...

IL SEGRETO - cosa succede lunedì 1° ottobre 2018 / anticipazioni puntata : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 1° ottobre 2018: Saul e Prudencio capiscono che non c’è da stare troppo tranquilli e, non fidandosi delle rassicurazioni di Graciano Larraz, consigliano a Donna Francisca e Raimundo di lasciare la villa per qualche tempo. Severo trova Irene, ma le spiegazioni che lei gli darà non saranno quelle sperate. Espinosa, alla locanda, sottopone Matias ad un interrogatorio che provoca la brusca reazione di ...

IL SEGRETO - cosa succede sabato 29 settembre 2018? Anticipazioni puntata : Anticipazioni puntata Il SEGRETO di sabato 29 settembre 2018: Dolores appare gelosa delle attenzioni che Tiburcio rivolge a Gracia. Marcela parla a Julieta di una preoccupante conversazione che hanno avuto gli uomini di Graciano Larraz. Julieta si precipita ad avvisare Francisca, ma è troppo tardi: gli uomini di Larraz giungono minacciosi alla villa. Graciano non riesce a controllare le azioni di tutti i suoi uomini e questo permette ad alcuni ...

Il SEGRETO anticipazioni : cosa succederà entro la seconda parte di ottobre : Le trame della telenovela Il Segreto non mancheranno di riservare altri colpi di scena; scopriamo insieme che cosa succederà nella seconda parte di ottobre 2018 grazie al nostro post che ricapitola tutte le anticipazioni principali delle vicende ambientate a Puente Viejo: Nazaria cerca di sedurre Prudencio. Visto che Francisca Montenegro (Maria Bouzas) minaccerà di rivelare a tutto il paese il suo passato di prostituta se non eseguirà il compito ...

Il SEGRETO anticipazioni : ecco cosa succede entro METÀ OTTOBRE 2018 : I colpi di scena nella sfortunata Puente Viejo non finiscono mai; scopriamo insieme che cosa succederà a Il Segreto nelle puntate in onda a METÀ OTTOBRE 2018, grazie al nostro post che ricapitola tutte le anticipazioni principali: Consuelo salva la vita a Francisca. Condannata a morte dagli operai per i vari soprusi perpetrati contro di loro negli anni, Francisca Montenegro (Maria Bouzas) riuscirà a cavarsela anche in questa circostanza: ...

Il SEGRETO Anticipazioni mensili : cosa accadrà nella prima parte del mese di ottobre 2018 : Francisca condannata a morte, sarà uno degli eventi più sconvolgenti di inizio ottobre. Scopriamo cosa altro accadrà...

