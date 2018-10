Il Pd ha trovato un altro motivo su cui dividersi | l’aborto

A Berlino hanno trovato un altro pezzo di Muro : Alcuni abitanti del distretto di Mitte l' hanno trovato passeggiando per caso; era coperto da piante rampicanti The post A Berlino hanno trovato un altro pezzo di Muro appeared first on Il Post.

Garfagnana - cercatore di funghi muore nel bosco : il corpo ritrovato grazie ai cani. Uno lo veglia - l’altro torna in paese : E’ stato ritrovato grazie ai suoi cani Marco Bacci, 55 anni, morto in un’escursione tra i sentieri di montagna sopra Bagni di Lucca. L’uomo, residente a Viareggio (Lucca), era uscito con i suoi due cani e la moto da trial per andare a cercare funghi in Garfagnana. I familiari avevano dato l’allarme dopo che non erano riusciti più a contattarlo dalla mattinata del 4 agosto. A causare il decesso è stata la caduta da un dirupo di 150 ...