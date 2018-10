Il medico che ' ripara' le donne vittime di stupro Breve storia di Denis Mukwege

Il medico che scrive le ricette in dialetto per venire incontro agli anziani : Il caso a Treviso. L'ordine provinciale ha chiesto spiegazioni al camice bianco, che però difficilmente potrà essere...

Il medico di Treviso che scrive le ricette in dialetto veneto. "Così i pazienti anziani capiscono la cura" : Che i medici non abbiano mai avuto una bella grafia è un luogo comune noto, ma questo medico (e sindaco) di Santa Lucia in Piave, in provincia di Treviso, è andato oltre, arrivando a scrivere le ricette in dialetto veneto. La motivazione è nobile: i pazienti più anziani comprendono meglio la terapia da seguire se scritta nella lingua locale.Riccardo Szmuski, questo il nome del dottore, ha postato sul proprio account ...

Sanremo - medico legale ucciso a coltellate : perché è stato ucciso e chi è il presunto killer : Fatale una coltellata alla gola in studio. Il presunto killer aveva già aggredito un oculista dopo un intervento che lo aveva reso cieco ad un occhio. Avrebbe agito per vendetta nei confronti di Palumbo: “Mi hai rovinato!”, sarebbero state le sua urla nei concitati momenti dell'omicidio.Continua a leggere

GRAPCHINA2018 : svelate le potenzialità del grafene anche in campo medico : Il grafene, un materiale dalle proprietà eccellenti per le applicazioni in molti campi come quello meccanico, chimico ed elettronico, è forse una delle più importanti scoperte di questo secolo, ed all’evento GRAPCHINA2018 svoltosi lo scorso 19 Settembre 2018, è stato possibile toccare con mano alcune proprietà molto importanti di questo materiale che trovano utili applicazioni nel campo medico e in quello della salute. Il grafene e la ...

Rapina a Lanciano. Il medico massacrato : "Pensavo che ci avrebbero uccisi. Erano ben vestiti e avevano gli occhi cattivi" : Alla moglie Niva, infermiera in pensione, hanno tagliato quasi metà dell'orecchio destro, mentre lui, Carlo Martelli, 69 anni, ex chirurgo, è stato violentemente malmenato da un gruppo di Rapinatori che si è introdotto nella sua villa di Lanciano, in provincia di Chieti. Con il volto tumefatto, il medico racconta al Corriere della Sera di quell'orribile esperienza: "Ad un certo punto pensavo che ci avrebbero ...

Cosenza - il video del medico che pulisce le seppie (e le mangia) nel bagno dell’ospedale. Le risate con chi lo filma : licenziato : Puliva le seppie in un lavandino dell’ospedale di Praia a Mare non disdegnando di dare “qualche morso nel corso di tale attività”. La descrizione del video la fornisce la stessa Asp che ha licenziato il medico-ristoratore. “L’Azienda – è scritto in una nota – comunica che ha interrotto ogni rapporto professionale e di lavoro con il sanitario, del quale condanna le condotte assunte”. La vicenda è scoppiata nei giorni scorsi quando ...

Praia a Mare. Era in servizio il medico che puliva il pesce fresco in ospedale? : L’editore de Il Meridione, Gino Domenico Spolitu, ha denunciato sua pagina Facebook la presenza in rete di un video in

medico licenziato da ospedale cattolico perché divorziato e risposato - la Corte Ue si oppone : Un ospedale cattolico non può licenziare un Medico solo perché ha divorziato e si è risposato. A stabilirlo è la Corte di Giustizia Ue in una sentenza relativa al caso di J.Q., cattolico, primario in una clinica di Dusseldorf gestita dall'Ir, ente legato alla Diocesi di Colonia. Quando l'Ir ha saputo che il Medico, dopo il divorzio dalla prima moglie, si era risposato civilmente, senza che il primo matrimonio fosse ...

Va dal medico perché si sente stanca e crede di avere un tumore - ma è incinta di 37 settimane : Laura Molloy, oggi 25enne, credeva di avere un tumore ma ha scoperto di essere incinta di 37 settimana. Non presentava alcun sintomo e ha dato alla luce il piccolo Finn solo un mese dopo la diagnosi: "Avevo fatto due test ed erano negativi. E' stato uno choc".Continua a leggere

Palermo - operata per dimagrire : morta dopo 45 giorni/ "il medico ci diceva che era esagerata" (Pomeriggio 5) : Palermo, operata per dimagrire: morta dopo 45 giorni. La storia di Valentina Trinca a Pomeriggio 5: ospite il marito che ha denunciato ospedale. "Il medico ci diceva che era esagerata"

Dopo 28 anni - il giovane medico ritrova l’infermiera che lo curò appena nato : l’infermiera pediatrica Vilma Wong, 54 anni, non aveva mai dimenticato quel bimbo prematuro di cui si era presa cura all’inizio della sua carriera. Ma non avrebbe mai potuto immaginare di ritrovarlo quasi trent’anni Dopo, al lavoro come medico nello stesso ospedale in cui nacque, il Lucile Packard Children’s Hospital di Stanford. Brandon Seminatore era nato Dopo una gravidanza di 29 settimane: pesava poco più di due chili, e aveva passato ...

Muore dopo le dimissioni : la procura indaga ?il medico che l'ha visitata : Luisa se n'è andata in poche ore, mentre si trovava in vacanza sulle Dolomiti, insieme al marito e alla figlia. Prima i dolori addominali e la corsa in ospedale, dal quale viene dimessa poco dopo, con la prescrizione di una terapia farmacologica. Poi un nuovo malore e il cuore smette di battere. A nulla sono serviti i soccorsi. Luisa, 76 anni, bolognese, è morta sotto gli occhi dei suoi famigliari, poco dopo le dimissioni dall'ospedale.La ...

Sta bene Mohammed - il 13enne colpito dal fulmine : l'abbraccio con il medico che lo ha salvato : Un mix di emozioni vere l'incontro avvenuto ieri mattina all'ospedale Vito Fazzi di Lecce tra Mohamed Diouf - il 13enne senegalese colpito da un fulmine in spiaggia - e Lucio Nestola, l'operatore ...