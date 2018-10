Il leghista della mozione anti aborto | I gay? Sono una sciagura

Milano - consigliere leghista dà della disabile alla Boldrini su Facebook : è polemica : La condivisione, da parte del capogruppo in Municipio 7, di un fotomontaggio contro la ex presidente della Camera ha suscitato indignazione: "Vergognoso usare la disabilità come insulto"

Il padre della leghista Borgonzoni si iscrive al Pd : 'Sono cattocomunista' : di Mario Ajello padre e figlia in lotta. Lotta politica. Lui di sinistra. Lei di destra. Casa Borgonzoni sta scoppiando, a Bologna. La vicenda è questa. Lo scorso luglio Giambattista Borgonzoni - genitore di Lucia, attuale sottosegretaria leghista ...

Matteo Salvini sceglie Susanna Ceccardi come consigliera : l'ascesa della sindaca leghista di Cascina : Susanna Ceccardi entra a far parte dei pochi, ma buoni consiglieri di Matteo Salvini . È stato lo stesso vicepremier a volere a tutti i costi la sindaca leghista di Cascina, della provincia di Pisa. ...

L'idiota teoria del consigliere leghista sull'origine della legionella : E' diventata virale la teoria del consigliere regionale della Lega che durante una seduta in Regione ha tentato di spegare da dove arrivi la legionella dopo i casi registrati in Brianza. 'Perché si ...

Quel curioso conflitto d'interesse del leghista Pillon - difensore della "famiglia tradizionale" : Nel suo ddl sull'affido condiviso vuole rendere obbligatoria (e a pagamento) la mediazione familiare. E lui fa proprio il mediatore. Tanto che per promuovere la sua attività sul sito del proprio studio legale scrive: «È in corso di approvazione una modifica al codice civile» "Dopo il Gender è allarme streghe": la battaglia del neosenatore leghista nelle scuole"

Contro i bivacchi in centro - nei negozi si venderà solo birra calda l ultima trovata della sindaca leghista : ROMA - Anna Maria Cisint la sindaca "sceriffa" , appellativo che le riservano le opposizioni, di Monfalcone, la cittadina giuliana ex roccaforte rossa che ospita il più importante stabilimento di ...

Contro i bivacchi in centro - nei negozi si venderà solo birra calda : l'ultima trovata della sindaca leghista : ROMA - Anna Maria Cisint la sindaca 'sceriffa', appellativo che le riservano le opposizioni, di Monfalcone, la cittadina giuliana ex roccaforte rossa che ospita il più importante stabilimento di ...

Il senatore leghista Mario Pittoni a capo della Commissione Istruzione ha la terza media : Il senatore leghista, Mario Pittoni, a capo della Commissione Istruzione al Senato ha come grado d'Istruzione la terza media. L'esponente del partito di Matteo Salvini, in un'intervista a L'Espresso, ha confessato di non aver mai fatto chiarezza sul suo personale curriculum per paura che i social si scagliassero su di lui. Pittoni sostiene però che non concludere gli studi, e dunque non arrivare alla maturità, è stata una scelta: 'il sapere non ...

Separati in casa. Toninelli alfiere della nazionalizzazione di Autostrade. Il sottosegretario leghista Rixi votò per il prolungamento della concessione : Separati in casa. Danilo Toninelli è il maglio della mazza M5s che si è scagliata contro Atlantia e Autostrade, chiedendo la revoca della concessione e la nazionalizzazione della rete, e accusando pesantemente il governo di centrosinistra del "favore fatto ai Benetton" allorché pose le basi per allungare la scadenza della concessione. Edoardo Rixi è il sottosegretario del ministro alle Infrastrutture. Lo stesso che ...

Il leghista vuole menare i magistrati? Usi le mani per cercare i milioni della Lega : “E ti vengo a cercare” è una delle più belle canzoni di Franco Battiato. Parla dell’amore irrefrenabile che ruba l’istante e costringe a seguire l’amata, anzi inseguirla, ovunque si trovi. Nella disperazione di questi giorni tristi, un deputato italiano, avete capito bene: un rappresentante delle Istituzioni, un legislatore, avverte la magistratura che, nel caso si eserciti nei confronti di Matteo Salvini l’azione penale per l’enorme mole di ...

Pisa - il primo atto della giunta a guida leghista : sgomberi nello “storico” campo rom. “Tolleranza zero con gli abusivi” : A Pisa la neogiunta a trazione leghista insediatasi da poco più di un mese ha individuato il primo provvedimento da mettere in campo prima della pausa estiva: lo sgombero dei campi rom. Dopo l’ultimo comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica sono iniziati i primi interventi della Polizia Municipale per sgomberare il campo nomadi di Coltano, che a suo modo è “storico” e che si trova a poche centinaia di metri da quell’area che ...

I libri da leggere in estate e quelli che vanno bene in inverno. I consigli della leghista : Ci sono libri più consoni all’estate. E libri che andrebbero letti d’inverno. Cappuccetto rosso, Geronimo Stilton e altri grandi classici del fumetto, Paperino a Paperopoli, le avventure di Gastone, oppure, per le femminucce, La bella addormentata nel bosco vanno bene ai bambini in gita. Per le ragazze da matrimonio, le nubili attempate, o le single di successo i romanzi sono il meglio per una vacanza da sogno. I maschi, sotto l’ombrellone, ...