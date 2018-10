Il governo vada avanti

"Conte e Salvini vadano a casa. In 100 giorni di governo tanti danni e zero fatti" : Al dottor Conte voglio dire che è passato dalla propaganda da avvocato difensore del popolo ad avvocato difensore della Lega. Vuole fare quello di mestiere? Vada a casa. Gli avvocati del popolo poi non si fanno costruire su misura i concorsi per avere le cattedre? E' una vergogna. Siamo alla repubblica delle banane se non fosse il nostro Paese". Lo ha detto il segretario del Pd, Maurizio Martina, in occasione della chiusura della Festa ...

Diciotti - Di Maio : "governo compatto.Salvini vada avanti ma no attacchi a procure" : Quindi -ha aggiunto - pieno rispetto per la magistratura e non facciamo ripiombare questo Paese negli scontri tra procure, pm e politica. Noi ci assumiamo le nostre responsabilità come governo ...