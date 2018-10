Il Giro dell’Emilia è ancora una ‘questione italiana’ | Alessandro De Marchi trionfa sulla

Giro dell’Emilia 2018 : orario d’inizio e come seguirlo in tv e streaming : Oggi (sabato 6 ottobre) si correrà il Giro dell’Emilia 2018. La 101ma edizione della classica bolognese vedrà i corridori affrontare 207 km con partenza da Casalecchio di Reno e arrivo sulla salita di San Luca, che verrà affrontata per quattro volte prima dell’ascesa finale. Su questo duro strappo di due chilometri vedremo la lotta per la vittoria tra tanti corridori di livello tra cui Romain Bardet e Michael Woods, rispettivamente argento e ...

Ciclismo - Giro dell’Emilia 2018 : sul San Luca si sfidano i protagonisti del Mondiale : Domani (sabato 6 ottobre) si correrà la 101ma edizione del Giro dell’Emilia. La corsa bolognese si preannuncia spettacolare, visto il duro percorso e la startlist di altissimo livello, con molti corridori che abbiamo visto protagonisti ai Mondiali di Innsbruck. Andiamo quindi a scoprire il percorso e i favoriti del Giro dell’Emilia 2018. Percorso Partenza da Casalecchio di Reno e arrivo dopo 207 km sul San Luca. Dopo 20 km si affronterà il ...

Giro dell’Emilia – Allenamento di gruppo tra big - Nibali preso in giro da Cataldo : “deve sempre dimostrare che fa più degli altri” [FOTO] : Un gruppo da sogno in Allenamento in vista del giro dell’Emilia: Vincenzo Nibali preso scherzosamente in giro dai suoi colleghi Il ciclismo non si derma: dopo i Mondiali di Innsbruck 2018 i corridori continuano a regalare spettacolo in strada. Oggi Gianni Moscon si è confermato campione italiano a cronometro, ma è sabato che si vivranno forti emozioni, con i grandi corridori in bici per il giro dell’Emilia. Ci sarà anche ...

Ciclismo - Giro dell’Emilia 2018 : il percorso ai raggi X. Le salite di San Luca decideranno la corsa : Sabato 6 ottobre si correrà la 101ma edizione del Giro dell’Emilia, con partenza da Casalecchio di Reno e arrivo classico a San Luca, dove l’11 maggio si concluderà la prima tappa del Giro d’Italia 2019. In tutto verranno percorsi 207,4 km di cui 40 in salita per un dislivello totale di 1800 metri. Allo start, previsto per le 11:30 ci saranno numerosi big, tra cui Vincenzo Nibali, a comporre le 25 formazioni in gara. Orario ...

Ciclismo - la Nippo Vini Fantini si prepara al Giro dell’Emilia e al Gp Beghelli : ufficializzate le formazioni : Un week-end di grandi gare italiane attende gli #OrangeBlue. Sabato il duro percorso dell’Emilia favorevole agli scalatori, domenica il Beghelli Giro dell’Emilia e Gp Beghelli segneranno il ritorno alle gare in Italia, facendo da preludio a una settimana intensa che vedrà gli atleti impegnati anche nella Tre Valli Varesine, nella Milano-Torino, nel Gran Piemonte e infine ne Il Lombardia. In ammiraglia il DS Mario Manzoni ha selezionato un ...

Ciclismo Cup 2018 – Dal Giro dell’Emilia alla Tre Valli Varesine : in scena il rush finale : Ultime battute della Ciclismo Cup: rush finale per il ‘Campionato Italiano a squadre’ in tv e sul web con PMG Sport, ecco come seguire le corse Nel weekend e inizio settimana prossima si preparano le ultime battute della Ciclismo Cup 2018, la challenge comprendente tutte le prove italiane di classe HC e 1 incluse nel Europe Tour dell’UCI, per decretare la squadra Campione d’Italia che avrà di diritto l’accesso al Giro d’Italia 2019. Sul ...

Ciclismo – Giro dell’Emilia 2018 - ecco il roster della Bahrain-Merida pronto a sostenere Vincenzo Nibali : La Bahrain-Merida comunica il roster che sarà protagonista al Giro dell’Emilia 2018, Pozzovivo e Visconti pronti a mettersi al servizio di Nibali Al Giro dell’Emilia 2018, la Bahrain-Merida vuole ottenere un risultato degno di nota. Dopo la partecipazione di Vincenzo Nibali e colleghi ai Mondiali di Ciclismo 2018, è tempo per i corridori della squadra britannica di affrontare la corsa di un giorno. Per sabato 6 ottobre è in ...

Ciclismo - Giro dell’Emilia 2018 : programma - orari e tv : Sabato 6 ottobre si correrà la 101ma edizione del Giro dell’Emilia. Il calendario delle classiche italiane di fine stagione si apre con la corsa bolognese che in questa edizione presenta un percorso particolarmente impegnativo con le salite di Mongardino, Passo Brasimone e Valico Ganzole prima dei cinque passaggi sullo strappo di San Luca, dove sarà posto il traguardo. Lo scorso anno vinse Giovanni Visconti davanti a Vincenzo Nibali e ...