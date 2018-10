Il futuro del Brasile nelle mani delle donne Lula martire di una democrazia

Quale il futuro delle Terme? : ... la maggior azienda presente oggi nel Comune ma perplessità e preoccupazione sono state manifestate anche da altri cittadini e rappresentanti del mondo imprenditoriale presenti al dibattito. In buona ...

I 'numerini' della manovra e le tre soluzioni possibili per il futuro : ... che l'inflazione sia stabile al 1,9 percento, "vicino ma sotto il 2 percento" come da obiettivo della Banca centrale europea; che il tasso di crescita dell'economia rallenti un po' per stabilizzarsi ...

Torino - Scuole al Museo dellAutomobile per lezioni di futuro : Il Museo Nazionale dellAutomobile di Torino (MAUTO), tra i più importanti poli museali delle quattro ruote, ha realizzato otto laboratori didattici con l'obiettivo di avvicinare le scolaresche alle moderne tematiche dellindustria automotive.Il programma. I laboratori realizzati da La Fabbrica, unagenzia di comunicazione specializzata nellintrattenimento educativo, e da Fablab for Kids saranno suddivisi nelle aree Future, Tech e Design e ...

I figli del futuro - 05/10/2018 - : Il quadro che esce dall'ultimo libro di Marta Baiocchi, In utero. La scienza e i nuovi modi di diventare madre , Sonzogno, 2018 , è davvero preoccupante. D'altra parte, l'allarmismo e gli scrupoli morali sulla 'neoeugenetica' legata alle tecniche di fecondazione ...

Big data - nasce un colosso da 5 - 2 miliardi per gestire il petrolio del futuro : (Foto: Pixabay/Pexels) Rivoluzione nel mercato dei big data. È stata annunciata la fusione tra due delle principali compagnie nel settore, Cloudera e Hortonworks. L’unione dei gruppi dei big data avrà un valore stimato di 5,2 miliardi di dollari, secondo la nota rilasciata dalle compagnie, e costituirà la più importante piattaforma per la gestione e l’accesso di dati per aziende e imprese che operano con grandi volumi di informazioni. In ...

Il futuro dell’Europa passa dal “no” alla manovra sovranista : "Le sembrerà strano, ma le regole valgono anche per lei”. Per salvare l’Europa dall’aggressione sovranista, la Commissione europea, quando dovrà decidere come valutare la legge di Stabilità presentata ieri dal capriccioso governo italiano, avrà due strade precise che potrà scegliere di seguire. La p

Strade riscaldate - edifici impermeabili e marciapiedi illuminati grazie ai dati meteo : ecco come Google vuole trasformare il cuore di Toronto nella città-modello della tecnologia del futuro : Strade riscaldate che scioglieranno il ghiaccio e la neve al contatto. Sensori che controlleranno il traffico e proteggeranno i pedoni. Navette a guida automatica che trasporteranno le persone alle loro abitazioni. È questo, per sommi capi, il progetto con cui Alphabet, società madre di Google, intende trasformare una parte degradata del lungomare di Toronto in quella che potrebbe essere la comunità più controllata della storia per “ridefinire ...

Confindustria : “Non smontare la riforma delle pensioni”. Tria : “In futuro il deficit si ridurrà” : Nelle ore in cui è attesa la nota di aggiornamento al Def, approvata da quasi una settimana e non ancora pubblicata, il presidente di ConfindusTria Vincenzo Boccia spiega che «il problema non è se il governo sfonda di un punto o meno, ma che lo sfondamento comporti la crescita economica». Sforare il deficit, previsto per il prossimo anno al 2,4%, n...

Hyundai al Salone di Parigi : tra mobilità del futuro - performance e design : Anteprima mondiale per i30 Fastback N, il secondo modello del brand Hyundai ad alte prestazioni. In esposizione anche Kona...

Al MAUTO studenti a scuola di futuro dell’auto : Il MAUTO Museo Nazionale dell’automobile di Torino, tra i più importanti e antichi musei dell’automobile al mondo con un’esposizione di circa 200 vetture di oltre 80 marchi diversi, apre le porte agli studenti accompagnati dai loro docenti con una proposta didattica che intende, in modo giocoso ma con obiettivi educativi, avvicinare le ragazzi e i […] L'articolo Al MAUTO studenti a scuola di futuro dell’auto sembra essere il primo ...

Ambiente - Urban Nature : con il WWF i giovani progettano il futuro “verde” della città : Rendere le città amiche della natura è un gioco da ragazzi: dai tetti verdi agli edifici viventi ‘amici’ di rondini e rondoni (uccelli ‘mangia-zanzare’ per eccellenza), dai giardini mediterranei per gli insetti impollinatori ai murales ambientali per dare un tocco di verde al grigio del cemento e poi recupero di aree degradate limitrofe alla scuola, adozione di un stagno con essenze autoctone, formazione di studenti ‘ciceroni’ a bordo di ...

MotoGp – Redding saluta il paddock : l’inaspettata scelta del pilota britannico per il suo futuro : Inaspettata decisione di Scott Redding: il britannico dell’Aprilia dice addio alla MotoGp per iniziare una nuova avventura in BSB Scott Redding, alla vigilia del Gp di Thailandia, ha un annuncio importantissimo per tutti gli appassionati della MotoGp. Il britannico dell’Aprilia ha deciso di dire addio alla categoria regina per iniziare una nuova avventura nel 2019: “felicissimo col mio cambio di carriera. Credo che sarà ...

Renault svela AEX : il futuro della mobilità e dei media : Il gruppo Renault svela AEX (Augmented Editorial Experience), il futuro della mobilità e dei media sviluppato con le competenze del Gruppo Challenges. #RenaultAEX #carversation. Un’esperienza per reinventare il tempo del viaggio, con l’avvento del veicolo connesso ed autonomo Guidare o lasciarsi guidare? Il futuro non solo ci dà queste opzioni, ma ci permette anche di scegliere come vogliamo trascorrere il tempo a bordo del veicolo. ...

Confindustria : "Pil in frenata : +0 - 9% nel 2019. Rischio più tasse in futuro con misure del governo" : ... tra vari fattori, 'pesano' anche 'l'aumento dello spread' e - spiega il capoeconomista Andrea Montanino - 'l'incertezza' sulla 'capacità del Governo di incidere sui nodi dell'economia' e sulla '...