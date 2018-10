Il docufilm sugli Afterhours in anteprima alla Festa del cinema di Roma | info biglietti

optimaitalia

(Di sabato 6 ottobre 2018) Ilracconta 30 anni di musica raccolti in un concerto evento al Mediolanum Forum di Assago. Questo sarà il contenuto del prossimo film che sarà presentato indeldi, conin prevendita a partire dalle 9 del 12 ottobre.Noi siamoconta sulla regia di Giorgio Testi e si prefigge l'obiettivo di raccontare non solo 30 anni di musica, ma anche l'abbraccio dei tanti fan che hanno voluto essere presenti al Mediolanum Forum di Assago in quel 10 aprile nel quale hanno voluto concludere i festeggiamenti per il trentennale che hanno onorato con una serie di concerti in tutta Italia. Queste le parole con le quali il regista Giorgio Testi ha voluto parlare della sua collaborazione con glie della direzione del film al quale ha preso parte. "Glisono uno dei miei gruppi preferiti da sempre. ...