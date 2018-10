Il chitarrista dei Negramaro è sveglio e risponde agli stimoli : Continuano a migliorare le condizioni di Emanuele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro ricoverato dal 17 settembre nel reparto di Rianimazione dell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce per una emorragia cerebrale. Il musicista, sia pure ancora intubato, è vigile e risponde agli stimoli. L'ultima Tac eseguita conferma l'evoluzione positiva del quadro clinico, anche se la prognosi rimane riservata. ...

Emanuele Spedicato ha recuperato lo stato di coscienza. Il chitarrista dei Negramaro resta in prognosi riservata : Sono "in lieve ma continuo miglioramento le condizioni di salute" di Emanuele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro che dallo scorso 17 settembre è ricoverato in Rianimazione al Vito Fazzi di Lecce per una emorragia cerebrale. Il bollettino medico diffuso dall'ufficio stampa della band salentina evidenzia che "pur restando la prognosi riservata, Spedicato ha evidenziato progressi dal punto di vista neurologico, recuperando lo stato di ...

Il chitarrista dei Negramaro "sta meglio" : "Risponde agli stimoli" : Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro colpito da emorragia cerebrale, starebbe meglio: le sue condizioni di salute farebbero attualmente ben sperare i medici dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, in cui è ricoverato dal 17 settembre. Stando a quanto riporta il Quotidiano di Puglia, da qualche giorno l'artista risponderebbe agli stimoli in maniera intenzionale.Secondo quanto scrive il giornale, il musicista si starebbe lentamente ...

L'emozionante post della moglie del chitarrista dei Negramaro. "Lele è il mio tutto. Conoscendolo - vi abbraccerebbe uno a uno" : "Già due volte, per esperienze personali, la natura, il corso degli eventi mi hanno messa davanti all'ineluttabilità della vita. E alla consapevolezza della fragilità umana. Adesso è diverso perché lo Stop/Pause è accaduto alla persona più bella che io abbia mai conosciuto, al mio presente, al mio futuro, al mio tutto. All'amore in persona". Clio Evans, la moglie di Emanuele Spedicato chitarrista ...

Biagio Antonacci dedica canzone al chitarrista dei Negramaro/ Video - “Quanta vita insieme a te” : Biagio Antonacci, su Instagram, ha pubblicato un Video per Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 22:18:00 GMT)

