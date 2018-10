Il Cagliari si esalta contro il Bologna | 2-0 siglato Joao Pedro-Pavoletti

ilgiornale

: @MrHeisenberg78 Ma cosa ne sanno questi di Guardiola e Baggio a Brescia o di Hagi o di francescoli a Cagliari o Zic… - cassius_151 : @MrHeisenberg78 Ma cosa ne sanno questi di Guardiola e Baggio a Brescia o di Hagi o di francescoli a Cagliari o Zic… - footy90com : GdS – Inter-Cagliari, le pagelle: Politano imprendibile, Lautaro esalta San Siro #CagliariCalcio ???? #Serie_A - nelcuoreinter : GdS – Inter-Cagliari, le pagelle: Politano imprendibile, Lautaro esalta San Siro I voti de La Gazzetta dello Sport… -

(Di sabato 6 ottobre 2018) Ildi Rolado Maran gioca un buon calcio alla Sardegna Arenaildi Filippo Inzaghi e si porta a casa una vittoria preziosa, frutto delle reti del brasilianoe di Leonardo, entrambe su assist al bacio di uno scatenato Lucas Castro autore di una partita ottima. I sardi hanno giocato meglio rispetto agli ospiti ed hanno meritato la vittoria che li proietta così a quota 9 punti in classifica, superando proprio ildi Inzaghi che dopo la vittoria in rimonta della scorsa settimanal'Udinese si deve arrendere ai sardi e resta ferma a quota 7 punti.Primo tempo equilibrato per i primi 20 minuti alla Sardegna Arena tra ildi Rolando Maran e ildi Pippo Inzaghi con l'equilibrio rotto daal 22' che sfrutta al meglio l'ottima lavoro sulla fascia di Castro e deposita in rete con la testa. I sardi prendono coraggio e ...