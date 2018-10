Il battle royale di Call of Duty | Black Ops 4 supporterà un massimo 120 FPS al lancio

Il motore di Call of Duty alle prese con la sfida dei battle royale - analisi comparativa : La modalità Battle Royale si sposerà bene con la versione di Treyarch del Call of Duty engine? L'ultima beta di Black Ops 4 ha fornito delle risposte abbastanza esaustive. La demo della modalità Blackout resa disponibile di recente, infatti, ha rivelato che gli sviluppatori stanno mirando a offrire uno stile di gioco molto simile a quanto visto in PUBG ma con un focus particolare sui 60fps, al contrario di quest'ultimo che fatica parecchio a ...

Mavericks The Forge : il battle royale che supporta fino a 400 giocatori arriverà il prossimo mese : Automaton Games ha annunciato che la modalità battle royale per Mavericks: Proving Grounds, Mavericks: The Forge, è stata posticipata. Questa modalità doveva essere disponibile a settembre, tuttavia è stata rimandata al 29 novembre.Come riporta DSOGaming, gli sviluppatori necessitano di qualche tempo in più per mettere a punto il gioco."Abbiamo progettato Mavericks per essere innovativi e ci siamo resi conto che nelle ultime settimane avevamo ...

Dreams permetterà ai giocatori di creare un gioco in stile battle royale : Dreams, l'ambiziosa esclusiva per PlayStation 4 che vi consente di creare giochi all'interno del gioco stesso, a quanto pare permetterà ai giocatori di realizzare esperienze in stile battle royale.Come riporta Gamespot, Game Informer ha intervistato il co-fondatore di Media Molecule, Alex Evans, e in modo sintetico ha dichiarato "sì" quando gli è stato chiesto se era possibile fare un gioco battle royale all'interno di Dreams. Tuttavia, Evans ha ...

Battlefield 5 : gameplay - contenuti - battle royale e servizi post-lancio - intervista : battlefield 5 non ha avuto il più facile degli inizi. Nei mesi recenti, i fan gli si sono rivoltati contro a causa dell'inclusione all'interno del gioco delle donne e di personalizzazioni cosmetiche "poco realistiche", mentre un recente report finanziario di Cowen ha sottolineato che il gioco è al di sotto delle aspettative in termini di pre-ordini, il che è un vero peccato. La nostra esperienza alla Gamescom con la modalità Conquest sulla mappa ...

Fortnite è il miglior battle royale sul mercato? Ecco i motivi : Non è un segreto, anzi: è sotto gli occhi di tutti. Fortnite ha raggiunto un tasso di successo a dir poco enorme, ampliando i propri confini in termini di console supportate e soprattutto influenzando altri videogiochi: è il caso della modalità Blackout su Call of Duty Black Ops 4, o la modalità Firestorm per battlefield 5. L'influenza raggiunta è un qualcosa di storico per il mondo dei videogiochi, d'altronde Fortnite è attualmente il gioco più ...

Fortnite : battle royale - una dipendenza sfasciamatrimoni nel Regno Unito : ... il videogioco che aveva contribuito a causare 35 divorzi nel Regno Unito ? Bene, perché a distanza di qualche settimana un altro gioco è salito agli onori della cronaca per lo stesso motivo. Si ...

Disponibile la beta di Blackout - la modalità battle royale di Call of Duty : Black Ops 4 : Da oggi è finalmente Disponibile la beta della modalità battle royale di Call of Duty: Black Ops 4, stiamo parlando di Balckout naturalmente. Una celebrazione dell'universo Black Ops, Blackout porta Call of Duty nelle ambientazioni e personaggi classici della serie, ma vediamo di seguito il comunicato ufficiale Activision: Read more…

Ubisoft ha in programma di introdurre una battle royale migliorata e perfezionata : Ubisoft è uno studio che negli ultimi anni è stato in grado di raggiungere traguardi importanti grazie a The Division e Assassin's Creed Origins. Per uno studio che ci ha regalato tanti fantastici franchise, sembra strano che non abbia ancora condiviso la sua versione della modalità Battle Royale e, in un'intervista, il CEO di Ubisoft Yves Guillemot fa luce proprio sulle vedute dello studio su uno dei generi / modalità più amati.Guillemot, ...

Squadre e dettagli per battlefield 5 Firestorm - il battle Royale : Battlefield 5 è al centro di interessanti novità legate alla modalità Battle Royale Firestorm. Di recente infatti Electronic Arts, Criterion Games e DICE hanno svelato una serie di dettagli ufficiali sull'imminente modalità Battle Royale di Battlefield 5, Firestorm. Quali sono le caratteristiche di questa nuova modalità? Firestorm ha l’obiettivo di elevare la modalità Battle Royale perché introdurrà nel gioco i classici elementi che hanno ...

Battlefield V : nuovi dettagli per la modalità battle royale Firestorm : Electronic Arts, Criterion Games e DICE hanno rivelato alcuni dettagli ufficiali sull'imminente modalità battle royale di battlefield V, Firestorm. Firestorm promette di elevare la modalità battle royale aggiungendo i tipici elementi per cui è famoso battlefield, come il gioco di squadra, i veicoli e la distruzione degli ambienti.Ecco le caratteristiche principali di Firestorm, riportate da DSOGaming:Read more…

Un trailer gameplay ci mostra in dettaglio Blackout : ecco la modalità battle royale di Call of Duty : Black Ops 4 : Considerando che finora la modalità battle royale è stata soprattutto il fulcro di produzioni lontane dallo status di AAA, il debutto della modalità più in voga del momento all'interno di due franchise di spicco come battlefield e Call of Duty non può che attirare l'attenzione.Negli ultimi giorni abbiamo raccolto alcuni dettagli riguardanti Blackout, la battle royale che sarà presente all'interno di Call of Duty: Black Ops 4. Recentemente ...

Tutto sul battle royale di Battlefield 5 - solo a squadre? Firestorm avrà 64 giocatori - trailer : Alla fine i dettagli sono arrivati: la modalità Battle Royale dell'attesissimo Battlefield 5 si chiamerà Firestorm. Electronic Arts e DICE hanno l'hanno annunciato con un nuovo trailer che mostra una panoramica su Tutto quello che bisogna sapere dello sparaTutto, compresa la Battaglia Reale. Grazie a questo video sono stati messi a disposizione di tutti diversi dettagli: supporterà innanziTutto fino a 64 giocatori (e non 100 come Fortnite, ma ...

La modalità battle royale di Battlefield V supporterà fino a 64 giocatori con una struttura a squadre : La modalità battle royale di battlefield V si chiama Firestorm e getterà nella mappa 64 giocatori, come confermato da DICE. Stando a quanto riportato da Polygon, Firestorm utilizzerà una struttura a squadre, il che significa che 16 squadre di quattro giocatori si daranno battaglia insieme, quindi i giocatori non combatteranno in solitaria. DICE promette anche edifici altamente distruttibili e il combattimento basato su veicoli per cui ...