Il 7 ottobre le domeniche AIGAE | eventi in tutta Italia

(Di sabato 6 ottobre 2018) E’ la Grotta più suggestiva del Parco dei Nebrodi, in Sicilia. Domenica la grande opportunità di vederla, entrare nelle viscere della Terra per ammirarla. Speleo –avventura, Domenica 7per continuare a conoscere l’. La Grotta del Lauro si trova in Sicilia ed esattamente nel Parco dei Nebrodi. Si tratta della grotta più suggestiva e domenica 7la grande occasione di ammirare le sale. Il percorso turistico, è adatto a tutti coloro che hanno superato i 10 anni di età, con alcune difficoltà da affrontare. Una giornata immersi nell’incantevole scenario delle Rocche del Crasto, eccellenza paesaggistica all’interno del Parco dei Nebrodi e luogo di nidificazione della coppia di Aquile Reali e stazionamento dei magnifici Grifoni. L’escursione avrà inizio con attività di trekking per arrivare all’ingresso della cavità carsica. Si fiancheggerà la splendida falesia ...