blogo

: I Topi, su Raitre Antonio Albanese al debutto nelle serie tv - tvblogit : I Topi, su Raitre Antonio Albanese al debutto nelle serie tv - Cinge1976 : RT @RadiocorriereTv: Vi presentiamo 'U Stortu', topi di sostegno di Sebastiano (Antonio Albanese). Nicola Rignanese ci racconta #ITopi ?? ??,… - Cinge1976 : RT @RadiocorriereTv: Il nuovo sabato sera di @RaiTre ha la faccia di @MaxGramel che ci aspetta alle 20.20 con @LeParoleRai3. Passaggio di t… -

(Di sabato 6 ottobre 2018) La primatv diè una parodia che si rifà alle condizioni in cui, sentiamo spesso nei telegiornali, vivono numerosi boss latitanti, costretti a nascondersi ed a vivere in bunker pur di sfuggire alla Polizia. I, in onda da questa sera, 6 ottobre 2018, alle 21:40 su, si basa proprio sui fatti reali, scherzandoci sopra e proponendo un nuovo esilarante personaggio scritto da. Quest'ultimo, infatti, de Inon è solo attore protagonista, ma anche autore e regista: unatutta sua, insomma, prodotta da Rai Fiction e da Wildside per un totale di sei episodi (tre a serata).I, trama Protagonista dellaè Sebastiano (), figlio di boss mafioso che gli ha lasciato in eredità una ditta edile tramite cui nasconde i suoi affari illeciti. Sebastiano, da tanto, si finge morto, in modo da poter gestire le sue attività illegali ...